Décima edición
Abierto el plazo de presentación de candidaturas del Premio Pyme del Año de Córdoba 2026
Cámara de Comercio y Santander, en colaboración con CÓRDOBA, convocan el certamen para empresas de la provincia menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones
Banco Santander y la Cámara de Comercio de Córdoba en colaboración con la Cámara de España y el Diario CÓRDOBA, convocan la nueva edición del Premio Pyme del Año, en el que, durante estos diez años, han participado 12.500 empresas y que se ha consolidado como el galardón de referencia para reconocer la labor y los méritos de las pequeñas y medianas empresas de todo el país como palancas de generación de riqueza y creación de empleo.
Como principal novedad con motivo de su décimo aniversario, se otorgará la Mención al Legado Empresarial para reconocer a una empresa que sobresalga por su impacto económico y social en su territorio. Este premio se entregará junto al de Pyme del Año y los cuatro accésits de Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible.
Presentación de candidaturas
El plazo de presentación de candidaturas para el premio Pyme del Año 2026 se abre hoy, 10 de marzo, y se cerrará a las 20:00 (hora peninsular) del próximo 14 de abril.
Podrán concurrir al Premio Pyme del Año todas las pymes de la provincia de menos de 250 empleados y con una facturación anual inferior a los 50 millones de euros en el ejercicio 2025, y con sede social en la provincia de Córdoba.
La empresa ganadora concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se fallará en el primer trimestre de 2027. Igualmente, las empresas ganadoras de los diferentes accésits concurrirán al Premio Nacional en sus respectivas categorías.
Cómo participar
Las empresas interesadas deberán rellenar el formulario de inscripción que encontrarán en la web de la Cámara de Comercio de Córdoba, donde también pueden consultar las bases del concurso.
El jurado valorará en sus deliberaciones méritos como la creación de empleo, con especial atención al empleo indefinido; las acciones de formación para los empleados; la internacionalización de la empresa; las iniciativas de digitalización e innovación, así como los proyectos sostenibles en los que han participado.
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias