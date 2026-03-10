Más de 2.000 estudiantes de Córdoba y provincia participan en las mesas de orientación vocacional de la UCO

La Universidad de Córdoba (UCO) ha iniciado este martes una nueva edición de sus mesas de orientación Vocacional, en las que participan 2.164 estudiantes de 28 centros de educación secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de la capital y la provincia.

La actividad se desarrollará durante los días 10, 11 y 12 de marzo de forma simultánea en los tres grandes espacios universitarios de la institución: Campus de Rabanales, Campus Menéndez Pidal y Campus Centro, en coordinación con la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la de Universidad, Investigación e Innovación, explica la UCO en una nota de prensa.

Contacto directo con la oferta académica

A lo largo de estas jornadas, el alumnado visitante podrá recorrer las distintas facultades y escuelas de la UCO para conocer de primera mano la oferta de titulaciones, visitar las instalaciones y resolver dudas sobre su futuro universitario.

La orientación corre a cargo de los profesionales y voluntarios del Programa de Captación de Estudiantes, acompañados por personal de la Oficina de Información al Estudiante de la UCO, que facilitan información práctica y acompañan a los estudiantes en el recorrido por los centros.

Inauguración en el Campus Centro

La mesa del Campus Centro, que agrupa a las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias del Trabajo, Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, ha sido inaugurada oficialmente esta mañana en el Rectorado por el vicerrector de Estudiantes y Cultura de la UCO, Israel Muñoz Gallarte, junto al delegado territorial, Diego Ángel Copé Gil.

Durante el acto, Muñoz Gallarte ha dado la bienvenida a los más de 200 estudiantes congregados en el Rectorado y ha subrayado el papel de servicio público de la Universidad de Córdoba, poniendo el acento en la existencia de becas y ayudas para garantizar que ningún joven de la provincia se quede sin estudiar por motivos económicos.

Además, ha destacado la oferta complementaria de la UCO en ámbitos como teatro, cine, música o deporte, destinada a enriquecer la experiencia universitaria más allá del aula.

Por su parte, Diego Ángel Copé Gil ha animado a los jóvenes a afrontar con tranquilidad la elección de estudios superiores y a mantener una visión abierta sobre su futuro académico y profesional.

Reparto por campus

Durante los tres días de actividad, el Campus Centro recibirá a 759 estudiantes, mientras que el Campus Menéndez Pidal —que integra la Facultad de Medicina y Enfermería y la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología— acogerá a 843 alumnos.

Por último, el Campus de Rabanales, donde se ubican la Facultad de Ciencias, la Facultad de Veterinaria, la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, la Escuela Politécnica Superior de Belmez y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, recibirá a 562 estudiantes.

Con esta iniciativa, la Universidad de Córdoba refuerza su apuesta por una orientación temprana y directa que ayude al alumnado preuniversitario a tomar decisiones informadas sobre su futuro académico.