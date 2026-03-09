Ustea Córdoba alerta de la pérdida de 47 unidades de Infantil en los centros públicos en tres cursos

El sindicato Ustea Córdoba ha denunciado un "recorte encubierto" de unidades en la educación pública de la provincia, mientras que la Consejería de Desarrollo Educativo defiende que el sistema educativo cordobés mantiene una evolución positiva. Desde la administración autonómica aseguran que, pese al descenso de la natalidad, el número total de unidades educativas aumentó en la provincia durante el curso 2024/2025 y destacan que el sistema cuenta actualmente con la plantilla "más numerosa y estable de la historia". Frente a esta visión, el sindicato sostiene que en Educación Infantil se está produciendo una pérdida acumulada de aulas en los centros públicos.

La organización sindical considera necesario contextualizar la reciente información difundida por la Junta, que destaca la creación de 17 nuevas unidades de Educación Infantil, para ofrecer, según señalan, "una imagen real de la situación".

Desde Ustea explican que durante el presente curso ya se han perdido 27 unidades de educación infantil respecto al curso 2024/2025, según el BOJA del 18 de diciembre de 2025, por lo que el incremento anunciado "no compensa los recortes realizados recientemente".

Además, Sonia León, responsable de organización de Ustea Córdoba, asegura que "esas 17 aulas que se supone que se han creado no se encuentran en la primera planificación que ha hecho la Delegación Territorial, por lo que los centros no han visto aumentadas sus unidades antes del 1 de marzo". Por ello, considera que se trata de "una falsa propaganda".

Pérdida acumulada de unidades

La situación, según el sindicato, se agrava al analizar la evolución de los últimos años. En los tres últimos cursos, señalan, se han eliminado 84 unidades de Educación Infantil en la provincia de Córdoba. Si se comparan con las 37 unidades creadas en ese mismo periodo, el balance final sería una pérdida de 47 unidades en los centros públicos.

Desde la organización sindical estiman además que para el próximo curso podrían suprimirse más de una veintena de clases únicamente en Educación Infantil dentro de la red pública provincial.

Menos plazas públicas por la bajada de natalidad

El sindicato sostiene que la planificación educativa para los cursos 2025/2026 y 2026/2027 confirma una tendencia que llevan años denunciando: que "la Consejería está gestionando la bajada de natalidad reduciendo plazas en la escuela pública en lugar de reforzarla".

En el primer curso del segundo ciclo de Infantil (3 años), la oferta total en la provincia de Córdoba pasaría de 8.841 plazas en 2025/26 a 8.052 en 2026/27, lo que supone 789 plazas menos en apenas un curso. Según Ustea, esta reducción sería asumida "en su totalidad por la escuela pública", mientras que la red privada concertada mantendría prácticamente intacta su oferta.

El sindicato también critica el anuncio de la bajada de la ratio a 22 alumnos por aula. Aunque valoran positivamente la reducción del número de estudiantes por clase, consideran que la medida es "poco decidida" porque la normativa contempla la posibilidad de no aplicarla si no existen espacios disponibles y porque no se extiende a todos los cursos de Infantil ni garantiza su traslado posterior a Primaria.

Para Ustea, la bajada de natalidad "no puede convertirse en una excusa para debilitar progresivamente la red pública", sino que debería aprovecharse para reducir ratios, mejorar la atención al alumnado con más necesidades y reforzar el sistema educativo público.

La respuesta de la Consejería

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional defienden que, en términos globales, el número de unidades educativas ha aumentado en la provincia. Según indican, el número de unidades, a nivel general en todas las enseñanzas, creció en Córdoba durante el curso 2024/2025, pese al descenso de la natalidad.

Asimismo, la Junta señala que para el curso 2026/2027 se crearán al menos 17 nuevas unidades en Infantil de tres años, precisamente gracias a la reducción de la ratio a 22 alumnos por aula, una medida que aseguran permitirá mejorar la atención educativa.

Desde la administración autonómica también destacan que el sistema educativo cuenta actualmente con "la plantilla más numerosa y estable de la historia", lo que, a su juicio, consolida la escolarización en la provincia.

En cualquier caso, recuerdan que el proceso de escolarización es dinámico y se desarrolla entre marzo y septiembre, por lo que la planificación puede seguir ajustándose a lo largo de esos meses.