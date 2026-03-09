La Universidad de Córdoba convoca elecciones a rector con voto 100% telemático por primera vez

La Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado y anunciado el calendario para las próximas elecciones a rector o rectora de la institución tras cumplirse cuatro años ya de la llegada de Manuel Torralbo, que ha informado, además, que pretende presentarse a la reelección. La principal novedad de este proceso es que se hará de manera 100% telemática.

Este lunes fue aprobada en resolución rectoral la convocatoria de las elecciones, con la que se abre el proceso. Este martes se publicará el censo electoral provisional para que todos los estudiantes y miembros de la comunidad universitaria puedan comprobar que están incluidos. Para ser candidato es obligatorio estar en el censo, por lo que hasta el 15 de marzo se podrán presentar reclamaciones al mismo, que se publica definitivamente el 18 de marzo.

El 19 y 20 de marzo se podrán presentar las candidaturas, que serán publicadas en un listado provisional publicación de la lista provisional y se abrirá un periodo de reclamaciones. Será el 6 de abril cuando se publique la lista definitiva de candidatos y puedan dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral, que se extenderá del 7 al 21 de abril.

El miércoles 22 de abril será la jornada de reflexión previa a la elección del jueves 23 de abril. Este día se hará la primera vuelta y si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta, prevista para principios de mayo. En caso de que solo haya dos candidatos, podría no ser necesaria esa segunda vuelta. En concreto, se prevé que entre el 30 de abril y el 14 de mayo el proceso quede completamente resuelto.

Estudiantes votando en el campus de Rabanales durante las elecciones de 2022. / A.J. GONZALEZ / COR

Primeras elecciones 100% telemáticas

Según han confirmado Rosa Aparicio, directora del Gabinete de Comunicación; Sebastián Ventura, vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos; y Manuel Torralbo, rector de la UCO, estas elecciones serán las primeras en incorporar el voto 100% telemático. Durante más de un año se ha experimentado con este sistema en distintos procesos electorales de la universidad, como elecciones a consejos de departamento, al claustro o incluso de directores de centros o decanos. Según ha informado, el sistema es sencillo, seguro y transparente pues el software ha sido desarrollado por una empresa especializada y ya ha sido utilizado en otras universidades, lo que garantiza seguridad del proceso y anonimato del voto. Aún así, el voto anticipado presencial se mantiene porque está recogido en los estatutos de la universidad.

La participación en procesos anteriores ha sido del 28,8% en 2022, del 13,56% en 2018 y del 15% en 2010. La UCO detecta que cuando existe más de un candidato la participación sube, como ocurrió en las últimas elecciones. Además, Torralbo ha asegurado de que en las pruebas realizadas con voto on line, especialmente entre los estudiantes, el porcentaje de participación ha sido considerablemente mayor que el habitual. Desde la comisión electoral se espera que estas facilidades tecnológicas ayuden a aumentar la participación y animen a la comunidad universitaria a reflexionar y ejercer su derecho a voto.

Asimismo, la UCO ha puesto ya en marcha la campaña que busca reforzar la importancia de la participación en el proceso electoral dentro de la universidad. La imagen incluye tres teléfonos móviles, simbolizando la principal novedad de estas elecciones: la incorporación del voto telemático.

El objetivo es explicar el funcionamiento del sistema y trasladar confianza hacia el voto telemático para facilitar la participación de toda la comunidad universitaria. La institución ha habilitado la web uco.es/elecciones2026 para más información.

El candidato o candidata debe ser personal docente e investigador permanente y doctor a tiempo completo. Además, como mínimo, debe tener tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia en gestión universitaria en cargos unipersonales.