

Los efectos de la guerra en Oriente Próximo, las obras de mejora en barrios de Córdoba y la reivindicación de la figura de Averroes fuera de España son los tres temas que centran nuestra mirada informativa en este lunes 9 de marzo

Un hombre reposta su vehículo en una gasolinera de Córdoba.

Un hombre reposta su vehículo en una gasolinera de Córdoba. / A.J.GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El precio del combustible se ha disparado en Córdoba en apenas una semana, hasta el punto de que llenar el depósito puede costar ya hasta 15 euros más, una subida que vuelve a poner en alerta a conductores y sectores que dependen del transporte. Es nuestra noticia principal de un lunes en el que también te contamos que el Ayuntamiento ha adjudicado nuevas obras de mejora en barrios como Ciudad Jardín y Sector Sur por más de 400.000 euros, con actuaciones destinadas a renovar espacios urbanos y atender demandas vecinales. Por otra parte, Córdoba mira también a su legado intelectual y reivindica la figura de Averroes en el 900 aniversario de su nacimiento, recordando fuera de España la influencia del que muchos consideran el filósofo hispano más importante de la historia.

Además, también destacamos:

Cordobeses atrapados por la guerra

Córdoba

Industria y economía

Accidente de Adamuz

Provincia


