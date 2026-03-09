La actualidad del día
Los efectos de la guerra en Oriente Próximo, las obras de mejora en barrios de Córdoba y la reivindicación de la figura de Averroes fuera de España son los tres temas que centran nuestra mirada informativa en este lunes 9 de marzo
El precio del combustible se ha disparado en Córdoba en apenas una semana, hasta el punto de que llenar el depósito puede costar ya hasta 15 euros más, una subida que vuelve a poner en alerta a conductores y sectores que dependen del transporte. Es nuestra noticia principal de un lunes en el que también te contamos que el Ayuntamiento ha adjudicado nuevas obras de mejora en barrios como Ciudad Jardín y Sector Sur por más de 400.000 euros, con actuaciones destinadas a renovar espacios urbanos y atender demandas vecinales. Por otra parte, Córdoba mira también a su legado intelectual y reivindica la figura de Averroes en el 900 aniversario de su nacimiento, recordando fuera de España la influencia del que muchos consideran el filósofo hispano más importante de la historia.
Cordobeses atrapados por la guerra
- Marina, la cordobesa que soñaba con Maldivas y lleva diez días atrapada en el país asiático sin poder regresar
Córdoba
- La Universidad de Córdoba convoca elecciones a rector con voto 100% telemático por primera vez
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- Carolina Martín, arqueóloga: "Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”
Industria y economía
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- El consejero de Industria se reúne con la dirección de Hitachi tras anunciar la reducción de su inversión en Córdoba
- Montero amenaza con retirar 12 millones de ayudas a Hitachi si no pacta con la plantilla y recupera la inversión en Córdoba
- Menos jóvenes, más estudios y pisos más caros: así ha cambiado Córdoba desde 1980 a 2026
Accidente de Adamuz
- Accidente de Adamuz: el juzgado da tres días para elegir a los peritos que realizarán el informe técnico
- Desciende a cuatro el número de hospitalizados por el accidente ferroviario de Adamuz tras una nueva alta
Provincia
- Prisión provisional sin fianza para la detenida por el apuñalamiento mortal de Montemayor
- La Diputación de Córdoba entrega sus premios de igualdad para "agrandar el papel de la mujer en sociedad"
Andalucía
- Andalucía busca profesores: abierta la inscripción a las bolsas de trabajo para cubrir vacantes en centros educativos
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- Lubna de Córdoba, la esclava que creció en Medina Azahara y dirigió la mayor biblioteca de Occidente
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
