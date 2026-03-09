Córdoba apenas ha crecido en población en los últimos 45 años, pero sí ha cambiado: hoy es una provincia más envejecida, con menos nacimientos pero mayor esperanza de vida, más formación y un mercado laboral y productivo cada vez más orientado al sector servicios. Pese a ello, el acceso a la vivienda parece ser cada vez más complicado. Por otra parte, el Córdoba CF cayó derrotado ayer ante el Racing de Santander en un partido con siete goles en total en el que los blanquiverdes no consiguieron adelantar al líder pese al esfuerzo. Por último, la arqueóloga Carolina Martín Blanco explica en una entrevista las claves del descubrimiento de la antigua alcaicería que se extendía entre la Mezquita-Catedral de Córdoba y la plaza de Abades y reflexiona sobre el papel de la arqueología en la ciudad.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Deportes

Internacional

Noticias relacionadas

Cultura