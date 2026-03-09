La actualidad del lunes 9 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El cambio sociológico que ha experimentado Córdoba en los últimos 45 años, la crónica de la derrota del Córdoba CF y la entrevista a la arqueóloga Carolina Martín centran la mirada informativa
Córdoba apenas ha crecido en población en los últimos 45 años, pero sí ha cambiado: hoy es una provincia más envejecida, con menos nacimientos pero mayor esperanza de vida, más formación y un mercado laboral y productivo cada vez más orientado al sector servicios. Pese a ello, el acceso a la vivienda parece ser cada vez más complicado. Por otra parte, el Córdoba CF cayó derrotado ayer ante el Racing de Santander en un partido con siete goles en total en el que los blanquiverdes no consiguieron adelantar al líder pese al esfuerzo. Por último, la arqueóloga Carolina Martín Blanco explica en una entrevista las claves del descubrimiento de la antigua alcaicería que se extendía entre la Mezquita-Catedral de Córdoba y la plaza de Abades y reflexiona sobre el papel de la arqueología en la ciudad.
- Menos jóvenes, más estudios y pisos más caros: así ha cambiado Córdoba desde 1980 a 2026
- El Córdoba CF hace aguas atrás y paga su fragilidad ante el líder Racing de Santander
- Carolina Martín, arqueóloga: "Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Ana González, investigadora del CSIC en Córdoba: «El precio de la vivienda es un problema para atraer talento»
- El sushi conquista Córdoba: nuevas aperturas y una fiebre nipona que no se detiene
- La marea feminista vuelve a llenar las calles de Córdoba en el 8M con unas 3.000 personas
- Un vendedor de la ONCE deja 1,5 millones de euros en Córdoba: "Qué bonito es repartir ilusión así"
- La Policía Local de Córdoba interviene una furgoneta que vendía comida y bebida sin control sanitario
Provincia
- José Ramón Jiménez, director de la Escuela Politécnica de Belmez: «La mina de Fuente Obejuna y la escuela de Belmez van a ir de la mano»
- Los viajeros montillanos atrapados en Oriente Medio aterrizarán este lunes en Madrid: "Está siendo una experiencia que nunca vamos a olvidar”
- Lucena estudia ampliar aparcamientos: en estudio tres infraestructuras en el suroeste de la ciudad
Campo
- Terneros que 'aman' a los robots en la granja del siglo XXI: la transformación de una explotación lechera de Pozoblanco
Deportes
Internacional
- Trump y Netanyahu abrazan la guerra en un año con elecciones cruciales para el futuro de ambos
- Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá muerto, nuevo líder supremo de Irán
Cultura
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- Lubna de Córdoba, la esclava que creció en Medina Azahara y dirigió la mayor biblioteca de Occidente
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba