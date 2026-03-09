Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así ha cambiado CórdobaCórdoba CFManifestación 8MFuente Obejuna-BelmezCrimen de MontemayorRepatriación montillanosSushiAlcaicería
instagramlinkedin

La actualidad del lunes 9 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El cambio sociológico que ha experimentado Córdoba en los últimos 45 años, la crónica de la derrota del Córdoba CF y la entrevista a la arqueóloga Carolina Martín centran la mirada informativa

Vista aérea de Córdoba, en una imagen de archivo.

Vista aérea de Córdoba, en una imagen de archivo. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Córdoba apenas ha crecido en población en los últimos 45 años, pero sí ha cambiado: hoy es una provincia más envejecida, con menos nacimientos pero mayor esperanza de vida, más formación y un mercado laboral y productivo cada vez más orientado al sector servicios. Pese a ello, el acceso a la vivienda parece ser cada vez más complicado. Por otra parte, el Córdoba CF cayó derrotado ayer ante el Racing de Santander en un partido con siete goles en total en el que los blanquiverdes no consiguieron adelantar al líder pese al esfuerzo. Por último, la arqueóloga Carolina Martín Blanco explica en una entrevista las claves del descubrimiento de la antigua alcaicería que se extendía entre la Mezquita-Catedral de Córdoba y la plaza de Abades y reflexiona sobre el papel de la arqueología en la ciudad.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Deportes

Internacional

Noticias relacionadas

Cultura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  2. Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
  3. Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
  4. Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
  5. ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
  6. Lubna de Córdoba, la esclava que creció en Medina Azahara y dirigió la mayor biblioteca de Occidente
  7. La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
  8. La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba

Una dana atraviesa España con fuertes lluvias y frío: así afectará a Córdoba según la Aemet

Una dana atraviesa España con fuertes lluvias y frío: así afectará a Córdoba según la Aemet

El barril de petróleo roza los 110 dólares: estas son las gasolineras más baratas para llenar el depósito en Córdoba

El barril de petróleo roza los 110 dólares: estas son las gasolineras más baratas para llenar el depósito en Córdoba

El sushi conquista Córdoba: nuevas aperturas y una fiebre nipona que no se detiene

El sushi conquista Córdoba: nuevas aperturas y una fiebre nipona que no se detiene

Menos jóvenes, más estudios y pisos más caros: así ha cambiado Córdoba desde 1980 a 2026

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 9 de marzo de 2026

Carolina Martín, arqueóloga: "Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”

Carolina Martín, arqueóloga: "Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”

Ana González, investigadora del CSIC en Córdoba: «El precio de la vivienda es un problema para atraer talento»

Tracking Pixel Contents