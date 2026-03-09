Un total de 32 empresas solicitan ayudas por 50 millones para impulsar la logística avanzada en Córdoba

La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía ha recibido la solicitud de 32 empresas para el impulso de un total de 49 iniciativas dentro de la convocatoria de Incentivos para el proyecto tractor ecosistema industrial para la logística avanzada en Córdoba. Así lo ha informado este lunes el consejero de Industria, Jorge Paradela, antes de participar en un encuentro networking sobre Transición Justa en Córdoba organizado por Andalucía Logistics.

Según ha concretado el consejero, ya hay una resolución provisional de dichas ayudas, aunque no ha terminado de concretar qué proyectos serán, a priori, seleccionados para recibir los fondos. Lo que sí ha confirmado Paradela es que entre todas las solicitudes suman una petición de subvención que roza los 50 millones de euros, lo que sobrepasa el presupuesto de la convocatoria.

Sobre esto último, el consejero entiende que es "lo que se pretende" porque, a través de la concurrencia competitiva, se selecciona a los mejores proyectos, a aquellos que "tienen mayor impacto en generación de empleo" y que puntuarán más alto por su relación directa con el territorio en el que se pretenden desarrollar.

Imagen de archivo del consejero Jorge Paradela. / VÍCTOR CASTRO

"Ver ese número de solicitudes es francamente gratificante"

Para Paradela, "ver ese número de solicitudes es francamente gratificante y estimulante porque viene a confirmar el momento tan interesante que vive la logística en toda la provincia de Córdoba". Y es que, ha añadido el consejero, la logística avanzada "se está convirtiendo en una palanca fundamental para el desarrollo de las economías más prósperas, más avanzadas, las que apuestan por la industria. Y eso ocurre de manera especial en Córdoba".

Imagen de archivo de unas naves de una empresa de logística. / CÓRDOBA

Por su parte, el presidente de Andalucía Logistics, Miguel Ángel Tamarit, ha explicado que en el encuentro celebrado en el edificio Plaza de la Constitución se han visto proyectos que presentan "la capacidad de desarrollo de innovación y transformación", que va ligada a un sector como la logística. Según ha recordado Tamarit, "más del 6% del PIB ya es una generación de peso industrial dentro de la región, a lo que se añade un número importante de empleo directo y de empleo indirecto, teniendo en cuenta, además, la posición en la que nos encontramos ahora".