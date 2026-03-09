El sushi conquista Córdoba: nuevas aperturas y una fiebre nipona que no se detiene

El sushi ya no es una excentricidad gastronómica. En Córdoba, la cocina japonesa es cada vez más popular y se ha convertido en una tendencia consolidada que sigue creciendo. Dos recientes aperturas y un nuevo establecimiento en construcción en el polígono de La Torrecilla confirman que la fiebre nipona no ha tocado techo en la ciudad.

El último restaurante en sumarse a la lista abrió las puertas el pasado 20 de febrero en la plaza de Andalucía. Se trata del segundo local de Izumo, la cadena de buffet libre que abrió a finales de 2024 en frente de la estación de Renfe y que ha ido extendiéndose por diferentes ciudades de España, como Madrid, Sevilla o Málaga. Su modelo, sin reservas y con alrededor de 200 platos, responde a una demanda creciente de formatos accesibles y variados.

Una camarera sirve varios platos en el Izumo de la plaza de Andalucía. / Manuel Murillo

Un mes antes hizo lo propio Onakasita Yatai en el centro comercial centro comercial El Arcángel para reforzar la oferta de uno de los complejos comerciales más transitados de la capital con una propuesta japonesa de estética urbana y desenfadada, siguiendo la línea del clásico local en el centro comercial Zoco. Espacios de aire rebelde, al estilo street food oriental, grafismos llamativos y una carta que, como ellos mismos definen, es más que sushi. Los yatais son los puestos de comida callejera de Japón, un concepto que Onakasita ha querido honrar con este nuevo restaurante.

A estas aperturas se suma un nuevo proyecto en construcción en el polígono de La Torrecilla, lo que evidencia que la expansión no se limita únicamente al centro urbano ni a las grandes superficies comerciales.

Interior de Onakasita Yatai. / Manuel Murillo

Una quincena de restaurantes

Actualmente, Córdoba roza la quincena de restaurantes especializados, con el sushi como protagonista principal. La oferta se distribuye por prácticamente toda la ciudad: desde el Sector Sur hasta la zona norte, como la Arruzafilla; de este a oeste, entre Ciudad Jardín y Levante; con varios establecimientos en el centro y en barrios como Huerta de la Reina.

Este crecimiento responde a un fenómeno global. La gastronomía japonesa es una de las mejor valoradas del mundo. De hecho, la Guía Michelin cuenta con 839 restaurantes de cocina japonesa en su lista. Pero en Córdoba el auge ha ido más allá de los restaurantes: el sushi ha saltado a los lineales de supermercados como Deza o Carrefour, donde se comercializan bandejas listas para llevar a casa.

Flambeado de un rollo de sushi. / Manuel Murillo

La democratización del producto también ha influido en su popularización. Hoy es posible encontrar menús y promociones, y degustar makis por apenas dos o tres euros, al tiempo que conviven propuestas más premium con elaboraciones sofisticadas. Cadenas como Sibuya Urban Sushi Bar han contribuido a elevar el concepto con propuestas como los flamed rolls, piezas ligeramente flameadas que aportan un matiz ahumado y una presentación más espectacular.

Un cambio en los hábitos de consumo

El crecimiento del sushi en Córdoba no es solo una cuestión de moda, sino un reflejo de la evolución de los hábitos de consumo. El público joven lo ha incorporado como opción habitual para reuniones y cenas informales, mientras que el formato buffet atrae a grupos y familias. Además, la expansión del delivery ha facilitado su entrada en los hogares y en plataformas como Glovo o Just Eat es una de las principales categorías de búsqueda.

Local del polígono de la Torrecilla donde abrirá un restaurante de sushi. / AJ González

La pregunta ahora no es si el sushi seguirá creciendo en Córdoba, sino hasta dónde llegará esta expansión. Con nuevas aperturas en marcha y una demanda que parece estable, todo apunta a que la cocina japonesa seguirá afianzándose en el mapa gastronómico cordobés.