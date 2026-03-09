Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral

La mayor parte de los repartidores de la empresa que distribuye para MRW en Córdoba se han presentado esta mañana a trabajar y no han podido hacerlo. La razón, ni funcionaban los teléfonos ni los ordenadores con los que deben organizar el trabajo, ni tampoco tenían las llaves de las furgonetas que utilizan para los repartos. Como han explicado a CÓRDOBA Miguel Ángel y Rafael, ambos trabajadores de Mensajería del Guadalquivir (concesionaria del franquiciado de MRW), la empresa entró en concurso de acreedores en julio del año pasado.

“Nosotros nos enteramos por casualidad y por gente de fuera” de ese procedimiento concursal, denuncian los repartidores. Hasta la semana pasada, los más de 30 trabajadores afectados han acudido a su puesto de trabajo y han podido desarrollar su jornada sin problema, y también han cobrado las nóminas (aunque con retrasos en algunas ocasiones), mientras el concurso de acreedores seguía su curso.

Onus Express

El problema llegó la semana pasada, cuando algunos de los repartidores recibieron un mensaje alertando de que a partir de ahora, el servicio iba a prestarlo de forma temporal Onus Express, una filial directa de MRW. Ambas empresas, la de los trabajadores afectados y Onus tienen la sede en Las Quemadas, pero en distintas calles.

Desde Onus, asegura parte de la plantilla, se ha ofrecido contrato a estos repartidores, pero no a todos. Además, tampoco se guardaba la antigüedad que habían acumulado a lo largo de estos años. En total, y según explican los propios trabajadores, han sido un total de seis repartidores de la empresa original los que se han ido con Onus, todos ellos relativamente nuevos.

Una de las consecuencias de todo esto es que en las naves de Mensajería del Guadalquivir se han quedado paquetes sin repartir. Sin bien desde Onus Express sí querían distribuirlos, al ser paquetes anteriores a la entrada en vigor de su actividad los trabajadores de la empresa original se lo han impedido.

CSIF denuncia “la enorme incertidumbre” en la que se ha quedado la plantilla

Por parte del sindicato CSIF, mayoritario en el comité de empresa, han denunciado “la enorme incertidumbre en la que ha quedado la plantilla” tras haberse encontrado “sin órdenes de trabajo ni ningún tipo de instrucción al acudir hoy a su puesto”. El sindicato ha reprochado que estos profesionales no hayan recibido “ningún tipo de información sobre su situación contractual”.