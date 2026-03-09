La rentabilidad de los garajes en Córdoba es de solo el 4,7%, una de las más bajas de España

La rentabilidad de los garajes en la provincia de Córdoba es de solo el 4,7%, lo que la sitúa en el grupo de las provincias de España con menos del 5%, según un estudio de Fotocasa, en el que se analizan los precios de los garajes en venta y alquiler al término del pasado 2025. A nivel nacional, la rentabilidad es del 6,4%, aunque se encuentra en una tendencia claramente descendente desde el pico que alcanzó en 2020, cuando se elevaba hasta el 9,3%.

"Aunque estamos lejos del 9,3% de hace cinco años, este activo sigue siendo una de las opciones más atractivas para el pequeño inversor debido a su bajo coste de mantenimiento y un riesgo muy reducido. Es un producto que ofrece una rentabilidad muy superior a otros productos financieros tradicionales, funcionando como un valor refugio excelente en el actual contexto económico", ha señalado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Asturias encabeza el dato por comunidades autónomas

Según el informe, Asturias fue la región que más incrementó la rentabilidad de los garajes respecto a 2024, al pasado del 5,4% en 2024 al 6,1% en 2025). Las regiones con mayor rentabilidad al cierre de 2025 fueron Murcia (7,9%), Castilla- La Mancha (7,2%), Madrid (7,1%), Cataluña (7%), Comunidad Valenciana (6,9%), Aragón (6,5%), Cantabria (6,3%), Baleares (6,2%) y Asturias (6,1%).

Garaje en Córdoba, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

A continuación se sitúan La Rioja (6%), Canarias (5,9%), Andalucía (5,6%), Navarra (5,2%), País Vasco (5,1%), Extremadura (4,8%), Castilla y León (4,7%) y Galicia (4,5%).

Toledo lidera la estadística por provincias

Según Fotocasa, las provincias con mayor rentabilidad para invertir en garajes son Toledo (11,8%), Castellón (9,3%), Guadalajara (9,1%), Ávila (8,1%), Almería (8%), Murcia (7,9%), Tarragona (7,8%), Sevilla (7,6%), Lleida (7,4%) y Madrid (7,1%).

En el lado opuesto, con rentabilidades inferiores al 5%, se sitúan Ourense (3,7%), Álava (3,8%), Palencia (3,8%), Jaén (3,9%), Salamanca (4%), Granada (4,2%), Valladolid (4,3%), Burgos (4,6%), Pontevedra (4,6%), Badajoz (4,7%), Córdoba (4,7%) y Lugo (4,9%).

La rentabilidad en Madrid y Barcelona

En cuanto a Madrid capital, los distritos con los garajes rentables en 2025 son los de Villa de Vallecas (6,9%), Latina (6,6%), Carabanchel (6,2%), San Blas (6,1%), Villaverde (6%), Retiro (5,9%), Barrio de Salamanca (5,8%), Moncloa-Aravaca (5,7%), Fuencarral-El Pardo (5,5%), Vicálvaro (5,4%), Tetuán (5,4%) y Chamberí (5,3%).

En cuanto a Barcelona capital, los distritos con los garajes m más rentables en 2025 son los de Gràcia (6,6%), Les Corts (6,5%), Ciutat Vella (6,3%), Eixample (6,2%), Sarrià-Sant Gervasi (6,2%), Sant Andreu (6,2%), Sants-Montjuïc (5,9%), Sant Martí (5,7%), Horta-Guinardó (5,7%) y Nou Barris (4,6%).