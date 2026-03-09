Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La rentabilidad de los garajes en Córdoba es de solo el 4,7%, una de las más bajas de España

Plazas de aparcamiento en el sótano de un edificio de Córdoba.

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La rentabilidad de los garajes en la provincia de Córdoba es de solo el 4,7%, lo que la sitúa en el grupo de las provincias de España con menos del 5%, según un estudio de Fotocasa, en el que se analizan los precios de los garajes en venta y alquiler al término del pasado 2025. A nivel nacional, la rentabilidad es del 6,4%, aunque se encuentra en una tendencia claramente descendente desde el pico que alcanzó en 2020, cuando se elevaba hasta el 9,3%.

"Aunque estamos lejos del 9,3% de hace cinco años, este activo sigue siendo una de las opciones más atractivas para el pequeño inversor debido a su bajo coste de mantenimiento y un riesgo muy reducido. Es un producto que ofrece una rentabilidad muy superior a otros productos financieros tradicionales, funcionando como un valor refugio excelente en el actual contexto económico", ha señalado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Asturias encabeza el dato por comunidades autónomas

Según el informe, Asturias fue la región que más incrementó la rentabilidad de los garajes respecto a 2024, al pasado del 5,4% en 2024 al 6,1% en 2025). Las regiones con mayor rentabilidad al cierre de 2025 fueron Murcia (7,9%), Castilla- La Mancha (7,2%), Madrid (7,1%), Cataluña (7%), Comunidad Valenciana (6,9%), Aragón (6,5%), Cantabria (6,3%), Baleares (6,2%) y Asturias (6,1%).

¿Qué pasa si aparco delante de un garaje que no tiene señal de vado Esto es lo que dice la ley

Garaje en Córdoba, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

A continuación se sitúan La Rioja (6%), Canarias (5,9%), Andalucía (5,6%), Navarra (5,2%), País Vasco (5,1%), Extremadura (4,8%), Castilla y León (4,7%) y Galicia (4,5%).

Toledo lidera la estadística por provincias

Según Fotocasa, las provincias con mayor rentabilidad para invertir en garajes son Toledo (11,8%), Castellón (9,3%), Guadalajara (9,1%), Ávila (8,1%), Almería (8%), Murcia (7,9%), Tarragona (7,8%), Sevilla (7,6%), Lleida (7,4%) y Madrid (7,1%).

En el lado opuesto, con rentabilidades inferiores al 5%, se sitúan Ourense (3,7%), Álava (3,8%), Palencia (3,8%), Jaén (3,9%), Salamanca (4%), Granada (4,2%), Valladolid (4,3%), Burgos (4,6%), Pontevedra (4,6%), Badajoz (4,7%), Córdoba (4,7%) y Lugo (4,9%).

La rentabilidad en Madrid y Barcelona

En cuanto a Madrid capital, los distritos con los garajes rentables en 2025 son los de Villa de Vallecas (6,9%), Latina (6,6%), Carabanchel (6,2%), San Blas (6,1%), Villaverde (6%), Retiro (5,9%), Barrio de Salamanca (5,8%), Moncloa-Aravaca (5,7%), Fuencarral-El Pardo (5,5%), Vicálvaro (5,4%), Tetuán (5,4%) y Chamberí (5,3%).

En cuanto a Barcelona capital, los distritos con los garajes m más rentables en 2025 son los de Gràcia (6,6%), Les Corts (6,5%), Ciutat Vella (6,3%), Eixample (6,2%), Sarrià-Sant Gervasi (6,2%), Sant Andreu (6,2%), Sants-Montjuïc (5,9%), Sant Martí (5,7%), Horta-Guinardó (5,7%) y Nou Barris (4,6%).

