El rastro de Averroes: la huella del filósofo que enseñó a pensar a Europa sigue presente en Córdoba

Hay figuras que pertenecen a los libros y otras que siguen respirando en las ciudades. Averroes, nacido en Córdoba en 1126, es un poco ambas cosas. Fue jurista de una gran familia de cadíes, médico de la corte y comentarista e intérprete de la obra de Aristóteles. Fue desterrado por el fanatismo y falleció en Marrakech en 1198, aunque su eco regresó a Córdoba con el traslado de su cuerpo al sepulcro familiar (se desconoce dónde está enterrado) y en una memoria urbana que sigue latente.

El legado de Averroes no se circunscribe a una sola disciplina, ya que influyó en distintos ámbitos como la filosofía o la medicina. Una de sus principales aportaciones fue convertir la lectura de Aristóteles en un asunto fundamental, algo que cambió de algún modo la historia intelectual de Europa. Para acercar la figura del filósofo, entre 1169 y 1195, elaboró una serie de resúmenes y comentarios sobre gran parte de su obra y esos textos circularon ampliamente en traducciones latinas y hebreas hasta hacerle valer la fama de “el Comentador”. De esta forma, llevó a Europa a debatir sobre el poder de la razón y los límites de la interpretación religiosa.

"La verdad no puede contradecir a la verdad"

Una de las ideas claves de su pensamiento se resume en que “la verdad no puede contradecir a la verdad”. Averroes defendía que la demostración racional no puede entrar en conflicto con la revelación, porque ambas proceden de una sola verdad. Él no defiende el relativismo ni separa totalmente fe y razón. Para él, la fe y a la razón no son enemigas, sino que son dos caminos hacia una misma verdad. De esta forma, abrió una de las grandes discusiones de la Edad Media hasta el punto de que su nombre sigue apareciendo cuando se habla de la relación entre fe y razón.

El coro Averroes de la Universidad de Córdoba, en una actuación. / CÓRDOBA

Pero Averroes no fue solo un filósofo. También fue un gran jurista y un médico de gran prestigio, autor de una obra central llamada Kulliyāt o Colliget en latín, en la que él ordenó los conocimientos de medicina en un gran manual de anatomía, fisiología, patología, síntomas, fármacos y alimentos, higiene y terapéutica, que circuló por toda Europa, trasladando el conocimiento médico andalusí a Occidente.

En 1194, fue desterrado por la presión de la censura integrista de los juristas islámicos, quienes consideraron que sus estudios de filosofía aristotélica eran peligrosos para la religión. Sus obras fueron quemadas y fue confinado primero en Lucena y después en Marruecos.

El rastro de Averroes en Córdoba

La ciudad conserva hoy en día la memoria del sabio andalusí en muchos rincones. En la calle Cairuán, junto a la muralla, se levanta el monumento a Averroes, una escultura de Pablo Yusti Conejo (1967), en la que se ve al filósofo con un libro en la rodilla, como símbolo universal de conocimiento. En una ciudad donde los nombres de las calles escriben también la historia, la Judería reserva una calle a Averroes, una vía que enlaza Cardenal Salazar y la calle Judíos, otro guiño a la multiculturalidad.

La huella del sabio se extiende a ámbitos como la educación. Córdoba tiene un instituto y un colegio de Educación Primaria con su nombre, el IES y el CEIP Averroes, ligando su saber al que se imparte en las aulas de hoy en día. También está presente en la esfera cultural y turística. Así, encontramos el hotel Averroes, en Campo Madre de Dios, y el Círculo Cultural Averroes, una entidad creada por la Asociación Profesional de Informadores Técnicos Sanitarios, que eligió el nombre del médico ilustre para denominar no solo a la asociación promotora de la cultura, sino a sus famosos Premios Averroes de Oro Ciudad de Córdoba, que llevan más de medio siglo reconociendo trayectorias de excelencia en ámbitos como la medicina, las artes o los valores humanos. Por último, el Coro Averroes de la Universidad de Córdoba, estrecha el lazo entre el filósofo y la cultura a través de la música con una formación con gran presencia en la ciudad que nació con la intención de crear un espacio para el encuentro y la participación de la comunidad universitaria interesada en desarrollar su potencial artístico.

Este 2026, Córdoba celebra el Año Averroes coincidiendo con el 900 aniversario de su nacimiento, motivo por el cual diferentes instituciones han organizado un amplio calendario de actividades que ayudarán a conocer en profundidad quién fue y cuál fue su legado.