El PSOE exige una pasarela peatonal en Turruñuelos para garantizar la movilidad de 200.000 vecinos de Córdoba

El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Ángel Ortiz, ha anunciado la presentación de una moción al Pleno de Córdoba del próximo jueves para exigir al gobierno local la construcción inmediata de una pasarela peatonal en la Glorieta Donantes de Órganos, que conecte las barriadas de Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el barrio del Figueroa. Ortiz ha señalado que “la zona oeste de Córdoba ha crecido de manera exponencial en los últimos años y ya supera los 20.000 habitantes, con previsiones de alcanzar más de 23.000 vecinos y vecinas, pero ese crecimiento no ha ido acompañado de las infraestructuras básicas que garanticen una movilidad segura y digna”. “El alcalde vuelve a prometer ahora lo que lleva años sin hacer. Ya estamos acostumbrados a los anuncios vacíos y las fotos sin resultado, pero esta vez los vecinos merecen certezas, no titulares”, ha advertido el edil socialista.

Para Ortiz, “la ronda de Poniente se ha convertido en una auténtica barrera urbana que divide el barrio y lo desconecta del resto de la ciudad. No es razonable que miles de familias tengan que cruzar una vía de alta capacidad sin pasos seguros, con acerados que se interrumpen y una convivencia peligrosa entre peatones, bicicletas y tráfico rodado”. El concejal ha recordado que las obras de la ronda Norte han agravado una situación ya de por sí insostenible: “El tráfico se ha intensificado, los tiempos de desplazamiento han aumentado y no existen alternativas seguras para peatones y ciclistas. Hoy cruzar la Ronda es un riesgo real, especialmente para menores que acuden a centros educativos situados a ambos lados de la vía”.

Exigencia vecinal

En este sentido, Ortiz ha destacado que la demanda de una pasarela peatonal no es solo una reivindicación política, sino una exigencia vecinal cada vez más visible. “Los vecinos y vecinas de la zona han mostrado en numerosas ocasiones su preocupación y su disconformidad, tanto a través de redes sociales como con la convocatoria de concentraciones para alzar la voz y reclamar una solución urgente a un problema que afecta a su seguridad diaria”.

Desde el punto de vista técnico, Ortiz ha subrayado que “una única pasarela deja tramos de hasta 680 metros sin cruces seguros, mientras que una segunda pasarela en Donantes de Órganos permitiría pasos cada 300 o 350 metros, cosiendo el barrio con la ciudad y garantizando itinerarios lógicos, accesibles y seguros”. El Grupo Municipal Socialista ha insistido en que la construcción de la pasarela es técnicamente viable y con un coste razonable, especialmente si se compara con el impacto social positivo que generaría en términos de seguridad, cohesión territorial y derecho a la ciudad.

“El alcalde tiene la oportunidad de demostrar que su palabra vale algo. No basta con anuncios: queremos compromisos firmes, plazos concretos y diálogo con los vecinos. Esta moción busca precisamente eso: que la promesa no se quede en el aire y que se inicie de una vez el camino de diálogo y soluciones que merecen los barrios del oeste de Córdoba”, ha concluido Ortiz.