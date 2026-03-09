El precio del alquiler toma un rumbo doble en Córdoba: sube un 19% interanual en la provincia pero baja un 4% en la capital

El precio del alquiler ha experimentado un rumbo muy distinto si se analiza la provincia de Córdoba y la capital. Mientras que en la media del conjunto de localidades cordobesas ha crecido un 19,61% en el último año, en el caso de la capital se ha registrado un descenso del 4,10%. Estos datos, extraídos de un informe del portal inmobiliario pisos.com, reflejan un mercado del alquiler recalentado en la provincia y que encuentra un cierto techo temporal en Córdoba ciudad. Aunque cabe apuntar un matiz, y no menor: se trata del informe mensual de precios de pisos.com, elaborado con los datos de los anuncios que allí se registran, y no un dato general con cifras oficiales.

En todo caso, según el mencionado informe, el precio del metro cuadrado en alquiler en Córdoba provincia es de 6,10 euros, por los 9,38 euros de la capital. En el primer caso, la variación mensual ha sido del 1,84% mientras que en el segundo, del 0,62%, recuperándose del descenso anual, por lo que no cabe hablar aún de un pico del precio.

Si se analizan las cifras a nivel andaluz, hay que referir que el piso tipo de alquiler en Andalucía en febrero de 2026 tuvo un precio medio de 10,08 euros por metro cuadrado, lo que supuso una variación mensual del 1,03%. Respecto a febrero de 2025, creció un 12,70%. Andalucía se situó a la misma distancia de la región más cara, Madrid (21,85 €/m²), que de la más barata, La Rioja (6,50 €/m²). Por su parte, el piso de alquiler en España tuvo en febrero de 2026 un precio medio de 14,45 euros por metro cuadrado, subiendo un 0,77% mensual. Respecto a febrero de 2025, el incremento fue del 12,71%.

La oferta se reduce y el acceso es un "problema social"

“Los precios de alquiler no dejan de subir, la oferta se reduce y el acceso a una vivienda bajo esta fórmula se ha convertido en un auténtico problema social en muchas ciudades”, indica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, puntualizando que “el problema del alquiler en España no es solo económico; es también político y regulatorio”.

El experto indica que “no es que haya millones de personas buscando piso de repente; es que hay cada vez menos viviendas disponibles para alquilar a largo plazo porque los propietarios huyen: inseguridad jurídica percibida, rigidez normativa, límites a la actualización de rentas y un marco regulatorio cambiante que introduce incertidumbre”. En este sentido, el experto expone una consecuencia lógica: “Cuando hay diez personas compitiendo por una sola vivienda, el precio sube”.

Jóvenes buscando pisos de alquiler. / E.D.

El directivo continúa exponiendo que “el problema es que el control de rentas, aplicado sin un aumento paralelo de la oferta, tiende a reducir aún más el número de viviendas disponibles”, añadiendo que “limitar precios puede aliviar a algunos inquilinos a corto plazo, pero si se desincentiva al propietario, el resultado es menos oferta, peor mantenimiento del parque y un mercado más opaco”.

Huelva fue la segunda capital española más barata

Respecto a las provincias andaluzas, todas subieron mensualmente, menos Cádiz que permaneció invariable. Sevilla (2,35%) fue la décima provincia española que más subió en el último mes. De un año a otro, todas crecieron, arrojando Jaén (27,71%) el incremento regional más alto. Con 5,30 euros por metro cuadrado en febrero de 2026, Jaén fue la quinta provincia más asequible de España. Por su parte, Málaga, con 14,54 euros por metro cuadrado, fue la quinta más cara a nivel nacional.

En cuanto a las capitales andaluzas, Sevilla (2%) fue la capital española que más creció frente a enero. Cádiz (-0,15%) fue la séptima capital española que más se ajustó. Interanualmente, Sevilla (34,72%) fue la capital que más se incrementó del país y Huelva (-18,73%) lideró los descensos nacionales. En el apartado de rentas medias, Huelva (7,15 €/m²) fue la segunda más asequible para los inquilinos a nivel nacional. En el otro extremo, Sevilla (17,49 €/m²) marcó la sexta renta media mensual más alta de todo el país.