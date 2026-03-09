El PP exigirá al Gobierno la aduana del aeropuerto de Córdoba y ayudas al sector turístico por el tren de borrascas

El Partido Popular presentará cuatro mociones al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, que se celebrará este jueves, vinculadas con los efectos del tren de borrascas en la provincia y las inundaciones, y en las que exigen al Gobierno de España mejoras y ayudas a los sectores más afectados. El portavoz popular en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha avanzado el contenido de estas proposiciones, además de una moción más para exigir la puesta en marcha de un control de pasaportes y una aduana en el aeropuerto de Córdoba que permita recibir vuelos internacionales.

Torrico ha indicado que el PP hace esta última reivindicación tras conocer por informaciones periodísticas "la negativa firme y tajante" del Gobierno de España a implementar esa aduana que permitiría recibir vuelos de países que no pertenezcan al Espacio Schengen y en la que llevaba trabajando meses la administración central. "Es una reclamación de la ciudad entera", ha asegurado el portavoz popular para calificar la decisión del Ejecutivo de "jarro de agua fría que descarta definitivamente esa instalación".

Demandas para la recuperación del temporal

Por otro lado, el PP planteará tres mociones que incluyen sendas demandas para la recuperación de Córdoba de los efectos de los temporales. En primer lugar, una moción que exige el mantenimiento urgente de la red de carreteras a su paso por la provincia de Córdoba, después de que esta haya quedado muy afectada poniendo en peligro la seguridad vial y la de los vehículos que transitan por ella.

En segundo lugar, una moción que pide la mejora de la red ferroviaria, la recuperación de las frecuencias y trenes antes de la tragedia de Adamuz. Y en tercer lugar, una moción en la que se insta al Gobierno de España a que habilite ayudas al sector turístico por las pérdidas atribuidas al tren de borrascas, bien sean ayudas directas a los empresarios y pymes afectadas, ya sean campañas de promoción del destino turístico de Córdoba en España. En esta línea, el PP también pedirá al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la próxima convención de TourEspaña de 2027 se celebre en la capital cordobesa.