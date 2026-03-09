Infraestructuras
La obra de La Viñuela retrasa su finalización: el Ayuntamiento de Córdoba concede una prórroga de dos meses
La conversión de la avenida en plataforma única debía concluir en marzo, pero el plazo se amplía hasta el 24 de mayo de 2026
La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, encabezada por Miguel Ruiz Madruga, ha concedido a la empresa adjudicataria de la obra de La Viñuelauna prórroga significativa en el plazo de ejecución de la misma. Como avanzó Diario CÓRDOBA, el retraso de la remodelación provocado principalmente por el tren de borrascas llevó a la responsable de esta obra que lleva a cabo desde finales del mes de septiembre la empresa Obra Civil Cordobesa S.L, a pedir oficialmente una ampliación del plazo de fin de obra de dos meses.
La empresa ha justificado su petición por "los problemas climatológicos excepcionales sufridos en nuestra ciudad durante los meses de diciembre, enero y parte de febrero". De este modo, la junta de gobierno local ha autorizado este lunes la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra para la ejecución de la plataforma única de la avenida de la Viñuela hasta el próximo 24 de mayo de 2026.
La obra
La intervención que se está llevando a cabo en La Viñuela consiste principalmente en la conversión de esta antigua vía abierta al tráfico rodado y convertida en peatonal en el año 2020 en una plataforma única con abundante presencia de arbolado. Los trabajos dieron comienzo el pasado mes de septiembre e, inicialmente, debían haber concluido este mes de marzo.
Por ahora, en esta actuación se han llevado a cabo ya las obras de saneamiento, eléctricas y el alcantarillado de la vía, y ya se ha ejecutado uno de los acerados y comenzado la remodelación del otro con un pavimento de losa y adoquín de hormigón (diferenciado entre la parte central y el acerado en colores grises y arena). De este modo, lo que resta para concluir la actuación en La Viñuela es la conclusión del acerado y los trabajos de jardinería con la plantación de los árboles previstos, naranjos y magnolios, así como la colocación del mobiliario nuevo.
La adjudicación del contrato de obra para la ejecución de esta plataforma única de la avenida de La Viñuela de Córdoba se hizo el pasado verano por la cantidad de 426.484,15 euros, más 89.561,67 euros en concepto de IVA (21%), es decir, por un importe total de 516.045,82 euros y con varias mejoras incluidas en la oferta de la adjudicataria.
