Montero amenaza con retirar 12 millones de ayudas a Hitachi si no pacta con la plantilla y recupera la inversión en Córdoba

El Gobierno de España ha instado a Hitachi a que «reconsidere su posición» y no descarta retirar ayudas de cerca de doce millones de euros si no se alcanza un acuerdo con los trabajadores y la compañía no recupera las inversiones inicialmente previstas. Así lo ha comunicado este lunes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también líder del PSOE-A, tras mantener en Córdoba —junto a la subdelegada del Gobierno, Ana López— una reunión con directivos de la multinacional y con el comité de empresa.

Montero ha explicado ante los medios que ha animado a Hitachi a «reconsiderar su posición» e «intentar llegar a un acuerdo» con la plantilla. La vicepresidenta ha asegurado que el Ejecutivo tiene «voluntad de trabajar en esa dirección» y se ha mostrado dispuesta a «explorar los instrumentos» disponibles, entre ellos, dos subvenciones de fondos regionales por un importe cercano a los 12 millones. «Evidentemente, esta inversión queda cuestionada», ha señalado, en referencia a la reducción de la inversión anunciada por la compañía la semana pasada, que pasa de 80 a 47,6 millones de euros. En esta línea, Montero ha apuntado que el mantenimiento de las ayudas estará ligado a que se resuelva el conflicto laboral y se recupere el plan inversor, en sintonía con el planteamiento expresado por la Junta, que también ha advertido de un ajuste de incentivos si no se cumplen los compromisos.

La vicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero junto a la subdelegada Ana López. / Víctor Castro

«No se va a perder un solo puesto de trabajo»

Por otro lado, Montero ha indicado que el CEO de Hitachi en España, Alfredo García-Borreguero, se mantiene «firme» en su postura, aunque le trasladó que «en cualquier caso no se va a perder un solo puesto de trabajo». Según ha añadido, la empresa también le comunicó que «se va a aumentar el número de trabajadores indirectos».

La vicepresidenta ha recalcado que para el Gobierno es «fundamental» que ambas partes alcancen un acuerdo y ha insistido en que el objetivo es proteger la actividad industrial y el empleo.

Montero, durante su reunión con los sindicatos este lunes en Córdoba. / Víctor Castro

Respuesta a la Junta

Montero también ha respondido a las críticas de la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, quien calificó su visita de «falta de lealtad» y «oportunismo». La vicepresidenta ha replicado con dureza, defendiendo que el Ejecutivo «se preocupa y se ocupa» de este tipo de conflictos, asegurando que al PP «le da coraje» que el Gobierno intervenga. «Parece que hay que pedir permiso permanentemente para hablar con alguien, como si Andalucía le perteneciera a una institución. No puedo entender cómo se puede acusar de deslealtad a alguien que lo que está intentando es solucionar el problema y el conflicto y que todas las administraciones nos tenemos que reunir con esta empresa», ha concluido.