Marina, la cordobesa que soñaba con Maldivas y lleva diez días atrapada en el país asiático sin poder regresar

Marina Márquez viajó a Maldivas para cumplir "el sueño de su vida", un viaje para el que llevaba un año ahorrando. Graduada en Ciencias del Mar, esta joven cordobesa que actualmente vive en Tenerife permanece atrapada en este país asiático después de que su vuelo de regreso fuese cancelado en medio de la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo, que ha afectado al tráfico aéreo internacional. La joven viajó sola y lleva varios días intentando regresar a España sin éxito.

El sábado 28 de febrero Marina se encontraba en el aeropuerto preparada para volver a España cuando comenzó la escalada de tensión que provocó la cancelación de varios vuelos. Según relata, un primer grupo de viajeros consiguió salir hacia Doha, mientras que a ella le correspondía un vuelo posterior que finalmente no pudo despegar. Los que se quedaron pasaron todo el día y la noche en el aeropuerto y, según denuncian, nadie se hizo cargo de ellos. "Hicimos noche en el suelo del aeropuerto con unas mantas y agua", explica. Desde entonces han pasado ya casi diez días.

La joven cordobesa Marina Márquez y sus compañeras en un aeropuerto con su equipaje. / CÓRDOBA

Finalmente, ella y otros de los viajeros que se encontraban en la misma situación decidieron trasladarse a un hotel en Maafushi, una isla cercana a Malé -donde se encuentra el aeropuerto-. La situación se complica porque ninguna compañía se está responsabilizando de los gastos y la embajada tampoco ofrece ninguna información. "Estamos desamparados. Nadie nos da información, no tenemos manera de volver y los precios están estratosféricos", lamenta.

Varios intentos fallidos para regresar

Desde entonces ha tenido varios intentos fallidos de regresar a España. Tenía un vuelo programado para el pasado sábado, que también fue cancelado. Posteriormente, se lo reprogramaron para este lunes, 9 de marzo, pero tampoco pudo realizarse. Ahora cuenta con un nuevo vuelo directo previsto para el día 18 con destino Londres. "Como te lo pienses diez minutos, no coges el vuelo", explica sobre la rapidez con la que desaparecen las plazas disponibles.

Durante estos días Marina ha tenido que cambiar constantemente de hotel, pagando los gastos de su propio bolsillo. El seguro de viaje solo cubrió cinco días adicionales, por lo que tuvo que ampliarlo pagando el doble del coste inicial y, posteriormente, contratar otro seguro adicional.

Ella y otros tantos españoles atrapados han intentado buscar ayuda a través de las autoridades españolas. Desde el consulado en la zona les derivaron a la Embajada de España en Nueva Delhi, desde donde inicialmente les respondieron por correo electrónico que la responsabilidad debía asumirla la aerolínea o el seguro de viaje. Según señala, hasta ahora no han vuelto a recibir más comunicación, salvo un cuestionario para recopilar información.

Aunque Marina entiende que la prioridad inicial era evacuar a las personas que se encontraban en zonas de conflicto, critica que después de diez días todavía no tengan información clara ni alternativas. "Intentamos pasar los días como podemos, con angustia, pero intentando no entrar en bucle hablando siempre de lo mismo", explica. También denuncia la falta de opciones para cubrir necesidades básicas: "Estamos comiendo comida de supermercado, sobre todo fideos. Solo hay dos supermercados y ni siquiera tenemos dónde cocinar".

La directora del CEIP Cronista Rey Díaz vuelve a Córdoba

Por otro lado, la directora del CEIP Cronista Rey Díaz de Córdoba, atrapada en la India tras un voluntariado solidario, ha conseguido volver a Córdoba el pasado domingo con un vuelo con parada en Dubái y reincorporarse a sus actividades en el centro educativo, donde fue recibida este lunes con una gran celebración. Abigail Galindo Vallejo, que viajó junto a su hermana Noemí, asegura que se siente muy contenta y aliviada de haber podido por fin volver tras la incertidumbre vivida.