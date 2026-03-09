Manuel Torralbo optará a la reelección como rector de la Universidad de Córdoba

El actual rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, volverá a optar al puesto en las próximas elecciones, que se celebrarán el próximo 23 de abril. Así lo ha anunciado este lunes, cuando se ha aprobado e informado sobre el calendario electoral de unas votaciones que por primera vez se harán únicamente de forma telemática.

En las últimas dos semanas Torralbo ha realizado una ronda de encuentros para rendir cuentas del trabajo realizado durante su mandato. Según ha explicado, ha visitado consejos de estudiantes y distintos órganos de la universidad, lo que le ha permitido "tomar el pulso a la comunidad universitaria" y recibir el apoyo necesario para tomar una decisión. Por ello, ha anunciado que iniciará los trabajos para presentarse nuevamente al cargo. "Voy a empezar a trabajar en la fase de precampaña y precandidatura. Mi intención es presentar mi candidatura", ha señalado.

"Hay muchas cosas que no da tiempo a hacer en cuatro años"

Torralbo ha destacado que estos 15 días de contacto con la comunidad universitaria le han reafirmado en la idea de continuar el proyecto iniciado. "Hay muchas cosas que no da tiempo a hacer en cuatro años y parece lógico ofrecer la oportunidad de continuar el proyecto", ha indicado. En este sentido, ha subrayado que las inversiones y los grandes proyectos de infraestructura son los que requieren más tiempo para materializarse y también los que plantean mayores retos.

Finalmente, ha defendido el proceso electoral en la institución: "Votar es lo mejor que nos puede ocurrir", ha señalado.

Fue el 19 de mayo de 2022 cuando el catedrático de Didáctica de la Matemática Manuel Torralbo fue elegido rector con el 54,67% de los votos ponderados frente a la segunda candidata, Julieta Mérida, que obtuvo el 45,33%.