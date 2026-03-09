Menos jóvenes, más estudios y pisos más caros: así ha cambiado Córdoba desde 1980 a 2026

Cuatro décadas y media dan para muchos cambios. Córdoba apenas ha crecido en población desde 1980, pero sí se ha transformado por dentro: hoy es una provincia más envejecida, con menos nacimientos pero mayor esperanza de vida, más formación y un mercado laboral y productivo cada vez más orientado al sector servicios, además de más internacional y exportador, con la mirada puesta en retos estructurales como la vivienda y en alcanzar la ansiada igualdad.

A rasgos generales, así ha cambiado Córdoba en los últimos 45 años. Datos del IECA analizan indicadores en los ámbitos demográfico, económico, laboral, educativo, cultural, social y medioambiental, lo que permite hacer una radiografía profunda de los avances, pero también de los muchos retos que tenemos por delante, sobre todo, en materia de vivienda o población.

Cae la natalidad, aumenta el envejecimiento

Y es que Córdoba apenas crece en habitantes, pero se transforma profundamente por dentro: cae la natalidad y sube la esperanza de vida, lo que acelera el envejecimiento (más mayores y más dependencia y soledad), mientras la inmigración gana peso. Desde 1980 la población ha crecido solo en 47.008 personas, un 6,5%, hasta alcanzar los 770.508 habitantes que tiene la provincia.

Pero hoy la población no se sostiene por nacimientos; si crece o aguanta, suele ser por migración. El número de hijos por mujer ha pasado de ser una media de 2,6 en 1980 a 1,2 en 2024. La tasa de nacimientos cae del 16,4% al 6,9% (casi un 58% menos). La población con nacionalidad extranjera ha pasado de ser, en 1991, de 351 personas, a 30.912 habitantes en 2025, 88 veces más. Los nacidos fuera de España ya representan el 4% de la población total en la provincia. Además del aumento en números, también han cambiado las nacionalidades. Las principales en 1991 eran Marruecos, Alemania o Francia, mientras que ahora lideran Rumanía y Marruecos (3.453), y han entrado con fuerza países de Latinoamérica como Colombia, Honduras o Venezuela.

Las mujeres ya viven de media 85 años de edad

Pero no es lo único que ha cambiado en la población. En Córdoba ahora se vive más. La esperanza de vida al nacer ha pasado de ser, para los hombres, de 72 a 80 años, mientras que para las mujeres, de 78 a 85. En este sentido, hay un envejecimiento claro y la edad media ha pasado de ser en hombres de 32 a 43,6 años y en mujeres de 34,8 a 46,3 años, más de 11 años de diferencia.

El barrio de Santa Rosa, en los años 80, con menos viviendas de las que hay en la actualidad. / A. J. González

Mientras todo eso ocurría, la economía aumentaba su tamaño y se terciarizaba, con un impulso claro del turismo y el patrimonio, aunque aparecen tensiones típicas de ese modelo (vivienda más cara, estancias de turistas más cortas, más residuos y mayor motorización). La economía ahora está menos ligada al ciclo constructor y más a servicios; mientras la agricultura ha ganado peso relativo o ha conseguido mantenerse con ciertos cambios, como la reorientación hacia producciones con mayor ventaja local (como el olivar) y la caída de otras. Córdoba, además, se integra mucho más en mercados exteriores, alcanzando niveles récord de exportaciones y manteniendo un superávit positivo. El tejido empresarial es algo más grande y profesionalizado, sin dejar de ser mayoritariamente de pymes.

Se construye menos vivienda, los precios son más caros y hay menos hipotecas

Pero la vivienda, uno de los apartados que más preocupa en la actualidad, está más cara, se construye menos y las hipotecas son ahora menos numerosas, aunque de mayor cuantía. El precio del metro cuadrado de vivienda libre ha pasado de 510 euros en 1995 a 1.202 euros en 2025, un 135,7% más. La firma de hipotecas ha caído un 52% con un importe medio un 71% más caro. Las viviendas terminadas, asimismo, caen un 70%, de 5.037 a 1.471.

Esto refleja, entre otras cosas, que quienes compran necesitan endeudarse más ahora para adquirir una vivienda, así como un menor acceso de la población a la compra o una mayor dificultad para conseguir financiación. Además, supone una menor actividad promotora que en los años previos a la crisis inmobiliaria genera una oferta de vivienda más limitada, lo que también puede presionar los precios al alza. El mercado de vivienda en Córdoba es hoy más restringido y menos accesible, especialmente para jóvenes o familias con menos capacidad de ahorro. Los apartamentos turísticos también han ganado muchísimo peso y han tensionado el mercado. La provincia pasó de tener 20.669 en 2005 a los 243.381 actuales.

Cambios en lo laboral

El mercado laboral sigue mostrando un paro elevado y desigualdades (por sexo, edad y formación). La brecha salarial entre mujeres y hombres se reduce y pasa de que las mujeres cobren el 63% del salario masculino al 80%. Pero, eso sí, es una brecha que se mantiene. El paro, además, aumenta y se feminiza y pasa de afectar a 21.700 personas en 1976 a 64.953 en 2025. Por sexo, en 1976 el paro afectaba al 78,5% de hombres y al 21,5% de mujeres, mientras que en 2025 al 39,6% de hombres y al 60,4% de mujeres.

Cordobeses dando un paseo en la zona del bulevar del Gran Capitán, hace más de 40 años. / A. J. González

Pero si nos fijamos en lo social y educativo, ha bajado el abandono escolar y ha subido la inserción tras estudiar. Con ello mejora la empleabilidad media, aunque la inserción depende mucho del área, mientras salud e ingeniería tiran; las artes y humanidades quedan más abajo.

Más soledad

Con menos base joven y mucha más población mayor, baja la carga por niños, pero sube mucho la de mayores, con el impacto en pensiones, sanidad o cuidados que eso supone. Los mayores de 74 años que viven solos pasan de 4.604 a 24.270 (+427%). Con esa realidad sube la necesidad de recursos y se nota una mejora en la cobertura a la dependencia, aunque las plazas en centros de mayores suben poco, un 8,4% desde 2015 y un 7,8% en el caso de la discapacidad. Los centros de atención a mujeres pasan de ser 10 en 1995 a 23 en 2024 y aparecen por primera vez los centros para víctimas de malos tratos, un total de cinco en la actualidad.

La dimensión cultural y turística se dispara y Córdoba explota su capital patrimonial con las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, lo que atrae a más visitantes a los conjuntos monumentales y arqueológicos y a los museos. Cambian también las preferencias en materia deportiva y el fútbol pasa a liderar, con una caza que sigue fuerte y la aparición de otras disciplinas, como el montañismo.

En energía y clima hay avances fuertes (más renovables, menos emisiones), pero quedan retos urbanos vinculados a los residuos, que aumentan, y a la movilidad, con un disparado uso del coche.