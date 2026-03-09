Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 9 de marzo de 2026

Música

I Festival internacional de Música ‘Bianca L. Von Berger’

Córdoba se ha convertido en el epicentro del piano europeo con la celebración del Festival Internacional de Música Bianca L. Von Berger, que tiene lugar del 2 al 24 de marzo de 2026. El cartel cuenta con cinco conciertos de pianistas destacados entre los que se encuentra el español Pascual Encarnación Garrido, que actuará hoy.

CÓRDOBA. Centro Cultural San Hipólito. Gran Capitán, 5. 19.00 horas.

Bienal Internacional Pilar Citoler

Exposición del ganador y finalistas

La Sala de Exposiciones del Centro UCOCultura de la Universidad de Córdoba inaugurará, con entrada libre, la muestra de la 13ª edición del Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler. En este destacado evento de referencia internacional se podrán descubrir los trabajos finalistas y la obra ganadora de este año: 04#Giberny, de José Quintanilla.

CÓRDOBA. Delegación de Cultura de la UCO. Plaza de la Corredera, 40. 17.30 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura

Habrá sesión de lectura del ciclo La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales Arrabal del Sur (Priego de Córdoba, s/n, antigua Normal de Magisterio) y Fuensanta (Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n), a cargo de Pilar Nicolás y Mequetrefe, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Arrabal del Sur y Fuensanta. Varias. 17.00 horas.

Real Academia

Conferencia ‘La agricultura: el pim-pam-pum de la ignorancia’

Tendrá lugar una sesión pública donde José Ignacio Cubero, catedrático (emérito) de la Universidad de Córdoba, hablará sobre La agricultura: el pim-pam-pum de la ignorancia. Presentará el acto Miguel Aguilar Urbano, académico correspondiente.

CÓRDOBA. Capilla del IES Luis de Góngora. Claudio Marcelo. 19.30 horas.

Muestra

‘Arqueología de la imagen’

En esta muestra, Juanan Soria establece un diálogo entre arqueología e imagen digital mediante pintura, dibujo y vídeo-animación, utilizando la estratigrafía como eje conceptual para vincular las capas de una excavación con la construcción de imágenes en software y la acumulación de información en redes.