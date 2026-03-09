La hostelería andaluza entrega en Córdoba los premios a lo mejor del sector

El sector hostelero andaluz ha reunido este lunes en Córdoba a una 300 personas en la tercera edición de la Gala de la Hostelería Andaluza, una cita con la que reconocer la excelencia, la trayectoria y la contribución del sector hostelero al desarrollo económico y social de la comunidad autónoma. Ha sido el Palacio de Congresos el lugar elegido por la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía junto con las ocho asociaciones provinciales del sector para celebrar estos reconocimientos, que reconocen el trabajo y la dedicación de profesionales de toda la comunidad.

En esta tercera edición, en Almería, el reconocimiento ha sido para la familia Carmona, de Hotel Restaurante Terraza Carmona; en Cádiz ha sido reconocido Manuel Moreno Rojas, de Mesón El Copo; en Córdoba, Ezequiel Montilla Jiménez, de Restaurante Alma, y de Granada el reconocimiento ha sido para Diego Higueras Rodríguez y María José, de Restaurante La Cantina de Diego.

Por parte de la provincia de Huelva se ha reconicido a Rafael Núñez García, de Bar Agmanir; de Jaén a la Familia Aceituno Valdivia, de Grupo Aceituno Valdivia SL; de Málaga el reconocimiento ha recaído en José Porras Agüera y Silvestre Chacón Garre, del Grupo Trillo, y, por último, se ha reconocido a Miguel Ángel Jurado Cejas, de Catering Miguel Ángel.

Más premios

Además, durante la gala se han entregado otros galardones, como el Premio al Mejor Expediente Académico a José Visiedo Piedra; el Premio a la institución o persona destacada por su Responsabilidad Social Corporativa a Yaya Jaque Colomo; el Premio al Comunicador a José Monforte Ariza (Cosasdecome); el Premio a la Mejor Empresa Hostelera de Andalucía para Mercado Victoria y el reconocimiento Embajadora de la Hostelería de Andalucía 2026 a la periodista Toñi Moreno.

Un sector líder en empleo

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, que ha participado en la gala, ha puesto en valor el peso del sector en Andalucía, la comunidad con mayor número de establecimientos de restauración y líder en creación de empleo en España.

Durante el acto, Bernal ha destacado además la contribución de la hostelería al liderazgo turístico de la provincia, subrayando el papel de Córdoba como pieza clave de la Marca Andalucía. En este sentido, ha recordado que en 2025 más de 2,1 millones de turistas visitaron la provincia, con un gasto medio diario superior a 90 euros.