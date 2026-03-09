Esta es la fecha en la que las familias cordobesas podrán solicitar el comedor, el aula matinal y las extraescolares en Infantil y Primaria

Las familias cordobesas con hijos en Educación Infantil y Primaria podrán solicitar plaza en los servicios complementarios de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares entre el 1 y el 10 de junio, ambos inclusive. En el caso del alumnado de institutos, el plazo se abrirá del 1 al 10 de julio.

Así lo recoge la resolución de la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), dentro del proceso de escolarización para el curso 2026/2027.

Las resoluciones definitivas de admisión en los servicios complementarios se publicarán el 30 de junio en Infantil y Primaria y el 30 de julio en el caso de los institutos.

Más de 1,3 millones de plazas en Andalucía

El proceso de escolarización afecta a los 3.521 centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de Infantil (segundo ciclo), Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato en Andalucía. Para el próximo curso la Junta ofertará 1.373.541 plazas, de las que el 80,94 % corresponden a centros públicos y el 19,06 % a centros concertados.

Una niña recoge su comida en un comedor escolar / Agencias

En el caso del alumnado de 3 años que se incorpora por primera vez al sistema educativo, se han habilitado 81.686 plazas de nuevo ingreso, la mayoría en centros públicos.

El plazo para solicitar plaza escolar para el próximo curso permanecerá abierto hasta el 31 de marzo.

Menos alumnos por aula

Entre las novedades del próximo curso destaca la reducción progresiva de la ratio en Infantil y Primaria, que pasará de 25 a un máximo de 22 alumnos por clase, comenzando por el primer curso del segundo ciclo de Infantil.

Esta medida implicará la creación de al menos 152 nuevas aulas de Infantil en Andalucía, una cifra que podría ampliarse en función de la demanda.

Según la Junta, esta reducción permitirá mejorar la atención individualizada del alumnado, facilitar la detección de dificultades de aprendizaje y reforzar el apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales.

Más servicios complementarios

El sistema educativo andaluz ampliará además los servicios complementarios en los centros educativos. Para el próximo curso habrá:

1.661 centros con aula matinal , 22 más que este curso.

, 22 más que este curso. 2.056 centros con comedor escolar , siete más.

, siete más. 1.682 centros con actividades extraescolares, cinco más.

Desde el curso 2019/2020 estos servicios se han ampliado en 202 centros con aula matinal, 117 con comedor y 25 con actividades extraescolares.

Alta tasa de elección del centro

En el actual curso escolar, el 96,62 % de las familias andaluzas obtuvo plaza en el centro elegido como primera opción, mientras que el 99,39 % logró plaza en alguno de los centros solicitados.

Además, el número de empates resueltos mediante sorteo ha disminuido notablemente, pasando de 1.648 casos en el curso 2018/2019 a 464 en el actual, lo que, según la Junta, refleja una mejora en el procedimiento de escolarización y en la libertad de elección de centro por parte de las familias.