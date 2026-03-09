La FAMP y Oficina Andaluza contra el Fraude acuerdan en Córdoba reforzar la transparencia en los gobiernos locales

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) han firmado en el Ayuntamiento de Córdoba un acuerdo marco de colaboración institucional con el objetivo de fortalecer la integridad pública, prevenir el fraude y la corrupción y promover la transparencia en la administración local andaluza.

Según ha detallado la FAMP, el acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la FAMP, José María Bellido, y el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Francisco de Paula Sánchez, en un acto que "refuerza el compromiso de ambas instituciones con la buena gobernanza y la mejora continua de los sistemas de control y transparencia en los gobiernos locales".

Compromiso del municipalismo andaluz

El presidente de la FAMP ha destacado "el compromiso del municipalismo andaluz con una gestión pública rigorosa y eficiente", abundando que este acuerdo supone "un paso decisivo para dotar a los ayuntamientos de herramientas que garanticen procesos más transparentes y controles más sólidos". "La ciudadanía exige instituciones que actúen con rigor, y este marco de colaboración nos ayuda a seguir avanzando en esa dirección", ha subrayado.

Por su parte, el director de la OAAF ha resaltado "la importancia estratégica de trabajar junto a la FAMP para asegurar que las políticas de integridad calen de manera efectiva todo el territorio andaluz". En este sentido, ha aseverado que "la colaboración con la FAMP nos permitirá acompañar a los gobiernos locales con formación, metodologías y recursos que prevengan irregularidades antes de que se produzcan". "Nuestro objetivo es claro: más ética institucional, más transparencia y más confianza en lo público", ha apostillado.

Objetivos del acuerdo

Este acuerdo establece un marco común de colaboración institucional para impulsar una cultura de integridad en ayuntamientos, diputaciones y demás entidades locales andaluzas, facilitando herramientas, formación y recursos que contribuyan a prevenir y detectar riesgos de fraude, corrupción y conflictos de intereses.

Entre los principales objetivos del convenio destacan el impulso de acciones formativas dirigidas a responsables políticos y personal técnico local, el desarrollo de protocolos y herramientas de control interno, la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los gobiernos locales andaluces.

Puesta en marcha de iniciativas conjuntas

Asimismo, el acuerdo contempla la puesta en marcha de iniciativas conjuntas como jornadas, estudios, proyectos piloto y actividades de sensibilización orientadas a reforzar los sistemas de integridad pública en el ámbito municipal, así como el fomento de la participación de las entidades locales en programas e iniciativas europeas vinculadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Con esta firma, ambas instituciones refuerzan su compromiso de colaborar estrechamente para dotar a las entidades locales andaluzas de instrumentos eficaces que contribuyan a consolidar una gestión pública ética, transparente y eficiente, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años y permitirá desarrollar actuaciones conjuntas en todo el territorio andaluz, en coordinación con los gobiernos locales que voluntariamente se adhieran a las iniciativas que se impulsen en su marco.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias reafirma así su papel como "entidad representativa del municipalismo andaluz, promoviendo iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad institucional, la transparencia y la excelencia en la gestión pública local".