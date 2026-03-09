Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 9 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 10 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Clara Ladrón de Guevara Román
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
Victoria Amo Molina
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
