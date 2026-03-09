La diseñadora cordobesa Juana Martín presentará en Madrid su colección flamenca 'Herencia', su único desfile en España en 2026

La diseñadora cordobesa Juana Martín presentará el próximo 12 de marzo a las 19:30 horas en Madrid su nueva colección flamenca Herencia, en el que será su único desfile previsto en España durante 2026.

El desfile tendrá lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, un enclave histórico en el que conviven pintura, escultura y creación contemporánea. En este espacio cargado de simbolismo se darán cita destacadas figuras del ámbito cultural y social, entre ellas Rossy de Palma, junto a referentes del mundo de la moda y el arte.

Un homenaje a la tradición flamenca

La colección rinde homenaje a la transformación de la flor en el universo flamenco, pasando de ser un elemento efímero a convertirse en un símbolo permanente dentro del imaginario cultural andaluz. La propuesta reflexiona sobre la relación entre lo pasajero y lo eterno, mostrando cómo aquello que nace para desaparecer puede, a través del arte, volverse inmortal.

Históricamente, flores naturales como rosas, claveles o jazmines se colocaban en el cabello como un gesto espontáneo y efímero. Con la consolidación del flamenco como lenguaje escénico en el siglo 19, este gesto cotidiano se convirtió en un elemento simbólico de la identidad cultural andaluza.

Diseño, volumen y artesanía

La colección se construye a partir de volantes de carácter escultórico, bordados inspirados en la tradición andaluza y tejidos como tafetán, organza, encaje, satén o lunares, junto a drapeados cosidos a mano que capturan el movimiento de las prendas. Cada diseño se concibe como una flor suspendida en el tiempo.

La paleta cromática recorre desde rojos intensos, naranjas, tonos salmón, negros y tierras hasta matices más profundos y atemporales que evocan permanencia, reforzando la fuerza y la pasión propias del arte flamenco.

Colaboradores y apoyos

Para esta edición, la diseñadora vuelve a contar con la colaboración de diversas firmas e instituciones vinculadas a su universo creativo. Málaga de Moda renueva su apoyo a la visibilidad del talento andaluz, mientras que el Hyatt Regency Hesperia Madrid será el alojamiento oficial del evento y del showroom posterior al desfile.

El equipo de belleza estará liderado por Menchu Benítez en maquillaje y Maqueda 100% en peluquería, junto a KEUNE. La experiencia gastronómica correrá a cargo de Flores de Queso, acompañada por champagne de Nicolas Feuillatte y vinos de GLN Vine y Marcos Real, con coordinación de catering de Herrera Solution.

El proyecto cuenta además con el apoyo de entidades como ACME, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid es Moda, el Ayuntamiento de Madrid, la Escuela de Flores de Madrid, Calzados Franjul y Ximenez Group, empresa cordobesa con sede en Puente Genil dedicada a la iluminación LED con proyección internacional.

