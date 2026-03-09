Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo

Debido a trabajos en la red de abastecimiento en el ramal de conexión de la calle Islas Chafarinas con la Ronda Oeste, será necesario realizar un corte de tráfico que anule la salida del barrio Figueroa-Noreña hacia la Ronda Oeste desde este martes 10 de marzo, hasta el próximo viernes 13 de marzo.

La actuación prevé el corte total de esta incorporación, según la solicitud formulada a la delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba por la empresa constructora, de forma que el tráfico será desviado por la calle Isla Fuerteventura, calle Isla Graciosa y glorieta Esperanza del Mar.

Movilidad recomienda a los vecinos afectados modificar sus desplazamientos

Además, debido a los trabajos que se están realizando de forma paralela en la glorieta María de Maeztu, desde Movilidad se recomienda a los vecinos del barrio afectado modificar sus desplazamientos y optar por salidas a través de la calle Isla Graciosa o por la avenida Arroyo del Moro.

Durante la ejecución de las obras se deberá atender a la señalización provisional instalada por la empresa promotora de la actuación, así como a las indicaciones de los agentes que se habiliten al efecto.

En resumen, esta intervención obligará a cerrar temporalmente uno de los accesos habituales del barrio Figueroa-Noreña hacia la Ronda Oeste entre el 10 y el 13 de marzo, por lo que se habilitarán itinerarios alternativos y se aconseja planificar con antelación los desplazamientos.

El Ayuntamiento insiste en seguir en todo momento la señalización provisional y las indicaciones del personal habilitado para minimizar las incidencias mientras duren las obras.