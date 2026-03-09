Córdoba reivindica a Averroes fuera de España en su 900 aniversario: "El filósofo hispano más influyente es uno de los nuestros"

Córdoba reivindicará fuera de España la figura de Averroes como un pensador universal en el año en el que se conmemora el 900 aniversario de su nacimiento. Una iniciativa ciudadana respaldada por instituciones como el Instituto Cervantes y la Fundación Cajasol han organizado una serie de actos con los que celebrar la onomástica destacando la vigencia del pensamiento de Averroes, en un momento de polarización política. Con el lema Una oportunidad a la razón, un grupo de cordobeses formado por la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el editor cordobés, Manuel Pimentel y el profesor de la UCO y escritor cordobés Antonio Manuel Rodríguez, han impulsado un programa que ha involucrado también a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y el catedrático sevillano experto en Averroes Emilio González Ferrín.

Carmen Calvo ha presentado a Averroes como "una figura imprescindible para el presente" por la vigencia de su pensamiento y ha llamado a volver a leerlo para transmitir a los jóvenes valores como la convivencia, el respeto, el raciocinio y la firmeza de las convicciones. También ha subrayado que el Año Averroes debe ir más allá de lo local y proyectarse hacia Europa y Marruecos, para mantener viva la memoria de un pensador que defendió el diálogo, el entendimiento, la secularización de la política respecto a la religión y la igualdad entre hombres y mujeres.

Por su parte, Luis García Montero ha descrito a Averroes como un pensador de referencia con dimensión internacional y ha justificado su homenaje en ciudades como París "porque allí se libraron grandes debates entre los averroístas y quienes querían prohibir su pensamiento". Para él, trabajar la figura de Averroes en el exterior supone defender la multiculturalidad en un tiempo de intentos de homogeneización del pensamiento. En su opinión, Averroes supone un ejemplo de "filósofo islámico que pese a ser creyente quiso dialogar, defender la razón y separar la fe del conocimiento científico". También lo reivindica como un autor que unió filosofía y ciencia, algo clave para pensar hoy el humanismo en relación con los lenguajes científicos y tecnológicos.

"El filósofo hispano más influyente de la historia"

Manuel Pimentel, por su parte, ha situado a Averroes como una figura de enorme talla histórica y cultural, "quizás sea el filósofo hispano más importante e influyente de la historia", ha sentenciado, antes de subrayar que fue él quien sentó las bases de la escolástica europea. "Fue el filósofo hispano más grande y era de justicia recordar esta figura internacional y de estado, española, es uno de los nuestros, no es un filósofo árabe, es un filósofo cordobés", ha sentenciado.

Carmen Calvo, Luis García Montero, Manuel Pimentel, Emilio González y Antonio Manuel Rodríguez presentan los actos en conmemoración del 900 aniversario de Averroes. / Víctor Castro

En la misma línea, Emilio González ha señalado que el diseño de las actividades ha contado con Andrés Martínez Lorca, "que fue quien nos enseñó a hablar de nosotros al referirnos a lo andalusí, de un cordobés universal como Averroes, tras una larga tradición de separación entre nosotros y vosotros". Para él, Averroes es "la oportunidad perdida para el racionalismo de un islam que se sumó a la época de las tinieblas y que gracias a este pensador podría sumarse al racionalismo".

Antonio Manuel Rodríguez ha insistido en que el Año Averroes nace como una iniciativa ciudadana que ha conseguido respaldo institucional para dar a la figura del cordobés una proyección internacional. Su resumen del legado de Averroes es muy claro: fue un hombre perseguido y exiliado que nunca renunció a defender ese espacio que está por encima de la fe cuando aparece el fanatismo: la razón. También subraya un mensaje central para el presente: todo fundamentalismo carece de fundamento. Su intención, además, es acercar la figura de Averroes de forma democrática y abierta, tendiendo la mano a colectivos y asociaciones que quieran sumarse.

Programa de actividades

Las actividades darán comienzo en Córdoba, en el salón de actos de la Fundación Cajasur, el 23 de marzo, con la presentación de la Colección Averroes realizada por la editorial Almuzara, tras la cual habrá una mesa redonda en la que intervendrán la propia Carmen Calvo, Manuel Pimentel y Emilio González Ferrín, con Antonio Manuel Rodríguez como moderador.

El primer acto internacional será en París en el mes de junio (la fecha está por confirmar), con una conferencia de Mohamed Ali Amir-Moezzi, director del Instituto Francés de Islamología, seguido por una mesa redonda de Ali Mostfa, de la Universidad de Lyon; y Kahina Bahlul, la primera mujer imám de Francia.

Monumento a Averroes en la calle Cairuán. / A. J. González

El debate volverá a España y en concreto al salón del Ateneo Popular de Madrid el 14 de abril, fecha de nacimiento de Averroes, con una conferencia del catedrático de Filosofía Andrés Martínez Lorca en el salón del Ateneo Popular, y una mesa redonda a cargo de Luz Gómez García, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Rafael Ramón Guerrero, también experto en su figura de la Universidad Complutense.

Por último, el ciclo concluirá en Marrakech, en el mes de diciembre, en la sede del Instituto Cervantes, con una conferencia de la profesora de la Universidad de La Laguna, Maravillas Aguiar Aguilar, y una mesa redonda en la que intervendrán latifa Boushsini, de la Universidad de Rabat y Zouhir Louassini, de la Universidad de Roma.