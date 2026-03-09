El barril de petróleo roza los 110 dólares: estas son las gasolineras más baratas para llenar el depósito en Córdoba

El conflicto desatado en Oriente Próximo, tras el ataque inicial de Estados Unidos e Israel a Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, ha desestabilizado el mercado del petróleo, donde el precio del barril de Brent se ha disparado un 17% y roza los 110 dólares.

Las consecuencias del conflicto y del bloqueo de una ruta por la que pasa cerca del 20 % del crudo que se comercializa por vía marítima, tiene ya su reflejo en el precio del litro de diesel y gasoil. Concretamente, el diésel, el combustible que más utilizan los transportistas y agricultores, está disparado, y se sitúa por encima de la gasolina. El precio del gasóleo ha pasado desde el pasado domingo, 1 de marzo, un día después del inicio de la guerra, de 1,49 euros el litro a los 1,65 del sábado, que son los últimos datos oficiales que ofrece el Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende el departamento de energía. Por tanto, se trata de un encarecimiento de 16 céntimos.Por su parte, la gasolina de 95 octanos, la más consumida en España, ha pasado de 1,45 a 1,74 euros en el mismo período. Por tanto, vale 29 céntimos más.

Varios vehículos repostan en una gasolinera de Córdoba. / A. J. González

Ante esta situación, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación donde repostemos. Desde Diario CÓRDOBA recabamos los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que ofrecen el combustible más económico en la ciudad de Córdoba, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este lunes 9 de marzo.

En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,369 y 1,839, con una diferencia de 47 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,369 y 1,929 euros, con una diferencia de 56 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 17 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

E. S. El Granadal (Avenida Azabache s/n). Precio: 1,554 euros.

Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,589 euros.

Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,589 euros.

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 26 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

E. S. El Granadal (Avenida Azabache s/n). Precio: 1,544 euros.

Estación Servicio Cruce Santa María de Trassierra (Carretera de Trassierra km 8). Precio: 1,609 euros.

Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,639 euros.

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 47 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

El surtidor (Villaviciosa de Córdoba). Carretera de Posadas km 118. Precio: 1,369 euros.

Riosol (Castro del Río). Ronda Norte s/n. Precio: 1,459 euros.

El Polígono (Montoro). Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1,466 euros.

La Salud (Carchena). Calle Alfarería, 1. Precio: 1,402 euros.

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 56 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

El surtidor (Villaviciosa de Córdoba). Carretera de Posadas km 118. Precio: 1,369 euros.

Repsol (Priego de Córdoba). CR A-340, 82,5. Precio: 1,529 euros.

Enerquivir (Almodóvar del Río). Carretera CO-234 KM. 18,8. Precio: 1,529 euros.