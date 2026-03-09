De la dana a la primavera: esta es la previsión de la Aemet en Córdoba para esta semana

Córdoba no termina de despedirse de las lluvias y esta semana las precipitaciones volverán a ser protagonistas con la entrada de una dana este lunes, que dejará chubascos con posibilidad de tormentas hasta la segunda mitad del martes. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que tras esta borrasca, volverá la estabilidad, aunque las nubes se mantendrán presentes en modo de intervalos nubosos hasta el final de la semana, que estará marcado por un repunte de las temperaturas, con máximas que volverán a valores primaverales.

El pronóstico meteorológico apunta a que este lunes 9 de marzo será el día más inestable de la semana, y en el que se acumulará un mayor volumen de precipitaciones, con un 100 por ciento de probabilidades de lluvias a partir de mediodía que podrían ir acompañadas de tormentas. Si bien no se espera que los chubascos sean localmente fuertes. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados.

Más lluvia, aunque de carácter escaso, para el primer tramo del martes, en el que podrían mantenerse los episodios de tormenta. En esta jornada destaca también una caída drástica de las temperaturas, siendo el día más frío de la semana con una mínima de 3 grados y máxima de 13º.

Vuelve el anticiclón a Córdoba

A partir del miércoles reinará la estabilidad con cielos poco nubosos o con intervalos nubosos y la previsión de cielos despejados para la tarde del jueves 12 de marzo. Se espera, eso sí, un cambio significativo en los termómetros, en especial en las máximas, que volverán los valores primaverales de unas jornadas atrás.

Así, el mercurio escalará de los 13 grados del martes a 23º el sábado 14 de marzo, el día más caluroso de la semana. El miércoles se esperan 18 grados de máxima, y a partir del jueves, las temperaturas se mantendrán por encima de los 20 grados hasta el domingo.

También se espera una subida, menos acusada, de las mínimas, que se mantendrán en 3 grados el miércoles, y alcanzarán los 8 grados el domingo 15 de marzo.

¿Cuándo volverá la lluvia?

Pese a la vuelta de la estabilidad durante unos días, el tiempo continuará siendo volátil en la segunda quincena de marzo. Así, a la espera de que progrese la previsión de la Aemet, que marca un avance a siete días, otros portales meteorológicos como Meteored o eltiempo.es, ya avanzan que las lluvias volverán a Córdoba a partir del miércoles 18 de marzo, pudiendo mantenerse hasta el domingo 22, justo una semana antes del Domingo de Ramos.