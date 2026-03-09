El consejero de Industria se reúne con Hitachi tras anunciar la reducción de su inversión en Córdoba

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha valorado de forma positiva el anuncio de la desconvocatoria de huelga en la fábrica de Hitachi Energy de Córdoba. El consejero, que este lunes presentaba en Córdoba las claves de la nueva Ley de Espacios Productivos en Andalucía, ha abogado por solucionar los conflictos laborales "de espaldas a los focos" para tratar de quitar "elementos de tensión innecesarios" en las negociaciones que en este caso llevan atascadas desde noviembre. "En nuestra experiencia hay que trabajar con discreción, con mucha determinación, con mucha firmeza y voluntad", ha asegurado Paradela, que tendrá una reunión este lunes con la dirección de la empresa Hitachi, después de que esta haya anunciado que reducirá su inversión prevista en Córdoba.

Asimismo, el consejero de Industria ha informado de que a las 12.00 horas haya una reunión programada con la dirección de la compañía, en la que estarán presentes tanto él como la consejera de Empleo, Rocío Blanco, así como el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Paradela ha expresado su deseo de que el encuentro consiga avanzar en la situación laboral de la empresa. "Pensamos que esa es la forma de abordar estas situaciones: discreción y firmeza y lo último las fotos y las notas de prensa", ha reiterado.

Reducción de las ayudas

Hace una semana, el delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ya anunció que la administración andaluza reduciría de forma proporcional las ayudas concedidas a Hitachi después de que las últimas noticias ofrecidas por la multinacional, que ha vinculado la reducción de su inversión con el conflicto laboral abierto en la factoría.