Guerra de EEUU e Israel contra Irán

El combustible se dispara en Córdoba: hasta 15 euros más caro llenar el depósito en una semana

El precio del litro de gasoil ha subido 32 céntimos en apenas ocho días, mientras que el de la gasolina lo ha hecho entre 15 y 18 céntimos

Un hombre reposta su vehículo en una gasolinera de Córdoba.

Un hombre reposta su vehículo en una gasolinera de Córdoba. / A.J.GONZÁLEZ

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

No han tardado en notarse los efectos de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y una de las consecuencias más directas para el bolsillo es el repunte del combustible. En apenas una semana, el gasoil ha subido más de 30 céntimos por litro en Córdoba y la gasolina, alrededor de 15 a 18 céntimos, según la estación de servicio consultada.

De acuerdo con los datos del Geoportal de Hidrocarburos —dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico—, el precio medio del litro de diésel en Córdoba se sitúa este lunes, 9 de marzo, en 1,769 euros. Esto supone 32 céntimos más que el 1 de marzo, cuando el litro costaba de media 1,484 euros. Con esas cifras, llenar un depósito de 55 litros cuesta hoy alrededor de 96,80 euros, frente a los 81,4 euros de hace poco más de una semana: 15,4 euros más, un encarecimiento del 18%.

La situación tampoco es favorable en la gasolina. El precio medio del litro de sin plomo 95 alcanza los 1,659 euros, frente a los 1,484 euros del 1 de marzo, lo que implica una subida de 17 céntimos. En un depósito de 55 litros, el coste pasa de 81,4 euros a 90,75 euros, es decir, 9,35 euros más (en torno a un 12%).

Ambos carburantes han seguido un patrón similar: incrementos moderados durante los primeros días y una subida más marcada a mitad de semana. En el caso del diésel, el ritmo de encarecimiento se ha acelerado con subidas diarias más pronunciadas, hasta alcanzar los 1,769 euros actuales, mientras que la gasolina ha crecido de forma más gradual.

Las gasolineras más baratas en Córdoba

Ante esta situación, estas son las gasolineras más baratas en Córdoba capital para repostar gasolina:

  • E. S. El Granadal (Avenida Azabache s/n). Precio: 1,554 euros.
  • Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,589 euros.
  • Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,589 euros.
El diésel se ha disparado de precio en la última semana.

El diésel se ha disparado de precio en la última semana. / A.J.GONZÁLEZ

Mientras que para gasóleo son:

  • E. S. El Granadal (Avenida Azabache s/n). Precio: 1,544 euros.
  • Estación Servicio Cruce Santa María de Trassierra (Carretera de Trassierra km 8). Precio: 1,609 euros.
  • Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,639 euros.

En la provincia, las más baratas para echar Sin Plomo 95 son:

  • El surtidor (Villaviciosa de Córdoba). Carretera de Posadas km 118. Precio: 1,369 euros.
  • Riosol (Castro del Río). Ronda Norte s/n. Precio: 1,459 euros.
  • El Polígono (Montoro). Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1,466 euros.

Y para gasóleo:

  • El surtidor (Villaviciosa de Córdoba). Carretera de Posadas km 118. Precio: 1,369 euros.
  • Repsol (Priego de Córdoba). CR A-340, 82,5. Precio: 1,529 euros.
  • Enerquivir (Almodóvar del Río). Carretera CO-234 KM. 18,8. Precio: 1,529 euros.

