CCOO de Córdoba impulsa un proyecto para visibilizar las enseñanzas artísticas y dignificar el sector

El Salón de Actos de CCOO de Córdoba ha acogido este lunes la inauguración del Proyecto de Visibilidad de las Enseñanzas Artísticas que ha impulsado el Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, con Manuel Luna a la cabeza, con la intención de dar a conocer a la ciudadanía "el inmenso trabajo que hay detrás de cada artista y dignificar el sector".

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, señaló en la presentación del proyecto, en la que han participado estudiantes de los conservatorios de Música y Danza de Córdoba y de la Escuela de Artes Escénicas, que "este proyecto nace de una convicción profunda: las Artes Escénicas no son un adorno de nuestra sociedad, son un pilar de nuestra cultura y, sobre todo, una parte irrenunciable de nuestro sistema educativo público. Ser artista es una profesión que requiere de un esfuerzo que muchas veces es invisible para el espectador; hoy queremos poner el foco en ese esfuerzo, en el rigor del profesorado y en la entrega del alumnado, para que la sociedad cordobesa sienta orgullo y respeto por sus enseñanzas artísticas".

Borrego explicó que, "a instancias de CCOO, se ha dado un paso organizativo fundamental en la Delegación de Desarrollo Educativo y FP de Córdoba al designar a una persona de referencia en la administración para coordinar las necesidades de las enseñanzas artísticas. Contar con este interlocutor directo es un avance que valoramos positivamente; demuestra que cuando hay voluntad política y empuje sindical, se crean estructuras para avanzar. Confiamos en que esta figura sea el motor que agilice los cambios que Córdoba necesita".

Presentación del proyecto. / Víctor Castro

“No podemos hablar de excelencia cuando nos enfrentamos a vacíos legales que dejan en la incertidumbre a docentes y alumnado. Necesitamos infraestructuras dignas, plantillas estables y una integración real en el tejido productivo”, dijo la responsable sindical quien remarcó que “Córdoba tiene el talento para ser el referente indiscutible de las artes escénicas en la enseñanza pública, pero para que nuestra ciudad sea ese faro, necesitamos que las administraciones aquí presentes den un paso más allá de la gestión ordinaria”.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Educativo y FP en Córdoba, Diego Ángel Copé, aseguró que "apostamos firmemente por estas enseñanzas, tenemos una grandísima oferta y estamos creciendo. Por poner unos ejemplos, el año que viene se va a implementar el itinerario de Interpretación musical en la Escuela Superior de Arte Dramático, y también las especialidades de flauta travesera en Cabra y de percusión en Priego de Córdoba. El año pasado se puso la de violín en Montoro y el anterior la de Sonología en el Conservatorio Superior, que solo existe en Madrid, Barcelona, Valencia y Córdoba. Y esa es nuestra apuesta como Gobierno, seguir creciendo en enseñanzas artísticas como motor de desarrollo, visibilizarlas y, por supuesto, siempre en colaboración con los ayuntamientos, con las instituciones y por supuesto, a través del diálogo social, con los sindicatos".

Por su parte, la delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, dijo que “es importante reivindicar el trabajo de los profesionales y de los chicos y las chicas que se forman en nuestras escuelas de enseñanza artísticas. Para nosotros el trabajo y la colaboración con las escuelas de enseñanzas artísticas es fundamental a lo largo de todo el año, son muchos los programas que venimos desarrollando de la mano de los conservatorios. Por eso, cuando CCOO nos tendió la mano, nos pareció importante que no solo estuviésemos en esa parte de programación, de actividad, de formación y cultura sino también reivindicando ese esfuerzo que hay detrás de la cultura, que es una pieza clave de la ciudad”.

"Los grandes olvidados"

Por último, la secretaria General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, agradeció al alumnado participante en las jornadas su esfuerzo y lamentó que “pese a su enorme valor cultural, social y educativo, las artes escénicas continúan ocupando en muchos casos un lugar insuficiente dentro de las políticas educativas, por eso, encuentros como este no son solo importantes desde el punto de vista artístico, sino también desde una perspectiva institucional y social, pues visibilizan el esfuerzo, el talento y el trabajo diario que se realiza en estos centros, que son los grandes olvidados por las administraciones educativas”.

En este sentido, Vega destacó que “estas jornadas nacen para reivindicar la necesidad de un espacio propio, estable y reconocido para las artes escénicas dentro de las políticas educativas, un espacio que reconozca su papel como motor cultural, como ámbito de creación y como herramienta de desarrollo colectivo”. Por ello, aunque la iniciativa nace en Córdoba, “se hace necesario que se traslade a toda Andalucía, porque CCOO tenemos claro que estas enseñanzas son clave como herramientas pedagógicas que fomentan el pensamiento crítico y contribuyen al desarrollo integral de las personas”.

Esta semana, las jornadas se dedicarán a la música, con distintas actuaciones de estudiantes de los conservatorios de Música de la provincia en el escenario montado a las puertas de la sede de CCOO, en el Bulevar del Gran Capitán, mientras que la semana próxima será el turno del Teatro, igualmente, con montajes a cargo del alumnado. Por último, del 20 al 24 de abril será la Semana de la Danza.