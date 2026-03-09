Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos de Córdoba rescatan a un pastor belga abandonado en la carretera de Palma del Río

El aviso se recibió por teléfono a las 21.00 horas y el animal, que no llevaba el chip obligatorio, fue entregado a Sadeco tras ser evaluado por el veterinario municipal

Imagen de archivo de los Bomberos de Córdoba.

Imagen de archivo de los Bomberos de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un nuevo rescate animal en Córdoba ha permitido poner a salvo a un perro abandonado de raza pastor belga localizado en la carretera de Palma del Río, antes de llegar a Villarrubia. Según la información facilitada sobre la intervención, los bomberos de Córdoba recibieron un aviso telefónico a las 21.00 horas alertando de la presencia del animal cerca de un pozo.

Tras desplazarse hasta la zona, los efectivos localizaron al perro y comprobaron que se encontraba abandonado. Además, el animal no tenía el chip obligatorio, un elemento clave para poder identificar a su propietario y agilizar su devolución en caso de pérdida o abandono.

Evaluación veterinaria y traslado a Sadeco

Una vez rescatado, el pastor belga fue sometido a una primera evaluación por parte de un veterinario municipal para comprobar su estado de salud. Tras esta revisión, el animal fue entregado a Sadeco, que se hace cargo de este tipo de actuaciones en la ciudad.

La ausencia de microchip complica la identificación del dueño y vuelve a poner el foco en la importancia de cumplir con la normativa sobre tenencia responsable de animales. Este sistema no solo es obligatorio, sino que resulta fundamental para proteger a las mascotas y facilitar la actuación de los servicios públicos.

TEMAS

