El Ayuntamiento de Córdoba adjudica obras de mejora en Ciudad Jardín y Sector Sur por más de 400.000 euros

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha informado de tres actuaciones que se han aprobado este lunes en la junta de gobierno local y que pertenecen al plan de obras y mejora del Ayuntamiento de Córdoba. Se trata de dos obras que se iniciará en breve y una que sale ya a contratación. Así, entre las actuaciones que se han adjudicado este lunes y se iniciarán en los próximos días se encuentra la mejora del acerado, la sustitución de la pavimentación y el cambio del alumbrado de la calle Marruecos, en Ciudad Jardín, y la mejora de la calle Puente Genil, en el Sector Sur.

La primera actuación, según ha explicado Ruiz Madruga, se circunscribe en las actuaciones comprometidas por el alcalde, José María Bellido, en zonas más deterioradas de la ciudad como Ciudad Jardín. La intervención se ha adjudicado por 303.090 euros a la empresa OCC y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses. Se llevará a cabo la remodelación integral de las aceras y la calzada, y la sustitución del alumbrado tipo mural por báculos dispuestos en el suelo y led. Además, se van a planar 9 árboles más de los que hay en la actualidad y se mejorará la infraestructura de recogida de aguas pluviales.

Calle Puente Genil

Respecto a la obra de la calle Puente Genil, el delegado de Infraestructuras ha informado de que se ha adjudicado por 111.500 euros y que incluirá el cambio del acerado sur desde la plaza del Mediodía a la carretera de Castro. Se trata de un tramo de 157 metros y un plazo de ejecución de dos meses.

Miguel Ruiz Madruga y Miguel Ángel Torrico en la comparecencia de este lunes. / RAFAEL MELLADO

En último lugar, la Delegación de Infraestructuras ha iniciado el expediente de contratación de la obra de la calle Névalo, en Villarrubia, que incluirá el arreglo de los acerados por un importe de 211.000 euros, un tramo de 400 metros y 3 meses de plazo de ejecución.

Retraso de La Viñuela

La junta de gobierno local también le ha dado este lunes el visto bueno a la solicitud por parte de la empresa adjudicataria de la obra de remodelación de la avenida de la Viñuela para la ampliación del plazo de ejecución de la misma. La actuación, que lleva a cabo desde finales del mes de septiembre la empresa Obra Civil Cordobesa S.L., ha acumulado varias semanas de atraso provocado principalmente por el tren de borrascas sufrido desde diciembre.