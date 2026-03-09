Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andalucía busca profesores: abierta la inscripción a las bolsas de trabajo para cubrir vacantes en centros educativos

La Junta abre una convocatoria para cubrir vacantes de profesorado, especialmente en Secundaria y con perfil bilingüe, ante la falta de personal

Imagen de un aula donde se hacen oposiciones.

Imagen de un aula donde se hacen oposiciones. / Zowy Voeten

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

La Junta de Andalucía ha lanzado este lunes una convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo de determinadas especialidades de los cuerpos docentes, así como a determinadas bolsas con perfil bilingüe. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica dicha convocatoria después de que los centros educativos hayan agotado a estas alturas del curso las bolsas de empleo de estas especialidades, no siendo posible cubrir las vacantes y bajas que se produzcan. Los interesados disponen de un plazo de 10 días para formalizar sus inscripciones. Además, está previsto que este año se convoquen oposiciones para 5.047 plazas de profesor.

Especialidades

La Junta lanza esta convocatoria a fin de cubrir mediante nombramiento de funcionario interino las posibles vacantes o sustituciones de puestos de determinadas especialidades de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria (590), Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (592), Profesores de Música y Artes Escénicas (594), Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (596), Maestros (597) y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de la Formación Profesional (598), así como de determinadas especialidades con perfil bilingüe.

Oposiciones Educación al cuerpo de Maestros, Secundaria, Régimen Especial y Formación Profesional en Rabanales

Oposiciones Educación al cuerpo de Maestros, Secundaria, Régimen Especial y Formación Profesional en Rabanales / Manuel Murillo / COR

En concreto, la bolsa de empleo extraordinaria se abre al haber carencias en al menos ocho especialidades de Secundaria: Filosofía-Alemán, Dibujo-Inglés, Portugués-Música, Francés, Administración de Empresas, Procesos y productos en madera y mueble, operaciones y equipos de producción agraria y Cultura Clásica. Además, se buscan profesores de Francés en la Escuela Oficial de Idiomas; profesores de Música y Artes Escénicas (Orquesta); maestros de portugués y profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional para la fabricación e instalación de carpintería y mueble, y el patronaje y la confección.

Requisitos

Los requisitos para acceder a estas plazas de interinos pasan por acreditar la formación pertinente en cada categoría, tener nacionalidad española o ningún tipo de condena.

En todos estos casos se requiere con carácter general una titulación universitaria adecuada a la especialidad y el máster de Profesorado de Secundaria (o cualquier título equivalente). Puede aspirar también a las plazas quienes dispongan de los títulos de maestros, pedagogos, o psicopedagogos.

