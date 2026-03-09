Ana González, investigadora del CSIC en Córdoba: «El precio de la vivienda es un problema para atraer talento»

Hace 40 años, Córdoba era una ciudad muy diferente. Para la investigadora Ana María González, directora del Instituto de Estudios Sociales Avanzados CSIC en Córdoba, uno de los rasgos más importantes es el envejecimiento de la población, que «implica que las cargas de cuidado tienen que estar mejor atendidas por la administración, y que no podemos olvidar a las personas que han sostenido la economía y la sociedad todos estos años». A ello se suma el cambio en la economía y la importancia del sector turístico, la modernización del sector primario y, además, la preocupación de que el acceso a la vivienda limite la atracción de talento a la ciudad, un talento cada vez más formado.

Córdoba ha ido convirtiéndose en un polo de conocimiento, liderado por su universidad y sus instituciones, como el CSIC, el IESA o el Imibic. A las mejoras en las tasas de educación hay que darles salida y, como señala González, «pueden estar orientadas a otros sectores productivos, como el del conocimiento y la tecnología, que tendrán más peso en el futuro».

Imprescindible

Precisamente, este es uno de los aspectos que González considera imprescindible para el futuro de la ciudad: «Córdoba debería ser una ciudad de conocimiento, tiene los mimbres para serlo, con una población educada que no puede estar frustrada en cuanto a su capacidad de inserción laboral», afirma. Además, subraya que debemos estar «cada vez más preparados para saber a dónde podemos ir, y eso se consigue con evidencia científica», sobre todo, en contextos de crisis climáticas, emergencias o incluso guerras. Sin embargo, para atraer talento de personas sin raíces familiares aquí, el precio de la vivienda es muy alto.

Esta realidad afecta también a la natalidad, aunque no haya bajado solo por razones económicas. «La población infantil es algo que premias y cuidas, y que requiere una inversión monetaria importante, pero también cuidado, tiempo y la manera en que cambia la relación de pareja», explica.

Sobre el papel de la mujer, se ha avanzado: «Tenemos mayor participación en la vida pública y profesional, con un poco más de dignidad», pero González matiza que «la mujer andaluza ha trabajado siempre, y lo que se le ha restado es visibilidad y dignidad». En los aspectos formales se ha progresado «gracias a que tenemos lucha política, movimientos feministas prolongados en el tiempo, todas nuestras antecesoras y aliados. Hemos conseguido muchos derechos, pero nos queda mucho en micromachismos, desigualdad estructural, lo que está en las raíces de nuestras costumbres, instituciones y normas».

El problema de la soledad, añade, «debe abordarse de manera diferente», porque las redes de apoyo familiar han cambiado y, desde las instituciones, «se debe propiciar las redes de las generaciones que aún quieren cuidar a otras personas». Esto incluye a mujeres migrantes que cuidan a los mayores y que «tiene un efecto reflejo de una situación que es que necesitamos cuidar y no tenemos personas o instituciones que nos cuiden».

Vulnerabilidad

González alerta, además, sobre la vulnerabilidad de estas trabajadoras, habitualmente fuera del sistema: «En la medida en que la mujer no se incorpora en el mercado de trabajo de forma digna y no precarizada, encontramos sociedades más injustas».

Córdoba fue siempre una sociedad de convivencia y de intercambio cultural. Ahora tiene un nuevo reto para demostrarlo con la inmigración, que la socióloga considera que «ha llegado tarde a España con respecto a otros países de Europa».