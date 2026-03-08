Un vendedor de la ONCE deja 1,5 millones de euros en Córdoba en un Sueldazo premiado: "Qué bonito es repartir ilusión así"

El sorteo del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE celebrado el pasado sábado, 7 de marzo, ha dejado en Córdoba un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, lo que sumado a un premio principal de 300.000 euros a las cinco cifras y la serie, suma un total de 1,5 millones de euros para un acertante en la ciudad.

El encargado de repartir la suerte ha sido José Luis Tirado, vendedor de la ONCE desde hace apenas cinco meses, que vende sus cupones en distintos puntos de la capital cordobesa. “Me muevo mucho, no sé dónde ha podido ser, pero lo que es seguro es que ese es un sitio más feliz ahora”, ha señalado emocionado al conocer la noticia, según explica la ONCE en una nota de prensa.

El vendedor, José Luis Tirado: "Tengo las lágrimas saltadas"

Tirado asegura que la noticia le ha pillado por sorpresa. “Creo que estoy llorando. Tengo las lágrimas saltadas. Es la primera vez que me pasa esto”, relataba visiblemente emocionado tras saber que había dado el premio.

El vendedor ha asegurado que está deseando compartir la alegría con el premiado o premiada. “A primera hora pienso estar allí contándoselo a todo el mundo. Es una alegría grandísima”, afirma. “Espero que esto sea solo el principio y siga cogiendo carrerilla”, bromea sobre su estreno repartiendo suerte. Antes de incorporarse a la ONCE trabajaba como comercial, y ahora celebra la oportunidad de llevar ilusión a la ciudadanía. “Qué bonito es repartir ilusión así”, concluye.

El Ejido, Asturias y Castilla-La Mancha, también con premios

Además del premio repartido en Córdoba, el sorteo dejó también un cupón premiado con 20.000 euros en El Ejido (Almería). El resto de premios se repartieron entre Asturias y Castilla-La Mancha.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Además, otros cuatro cupones obtienen premios de 2.000 euros al mes durante 20 años.

Para el próximo martes, 10 de marzo, el Eurojackpot, el sorteo europeo que la ONCE comercializa en España junto a otros 18 países del Espacio Económico Europeo, ofrece un bote de 15 millones de euros.

Los cupones de la ONCE forman parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización, que aplica controles para prevenir el consumo descontrolado, prohíbe la venta a menores de edad o el consumo a crédito y promueve una política de juego responsable conforme a los estándares de la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Actualmente, los cupones de la ONCE se comercializan a través de más de 21.000 vendedores y vendedoras en toda España. También pueden adquirirse en la web www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.