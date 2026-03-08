La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La marcha feminista por el 8M, la Pink Running y el directo del Racing de Santander-Córdoba CF centran la información del Día de la Mujer
Las mujeres son las protagonistas de una jornada reivindicativa y de celebración: el 8M, Día Internacional de la Mujer. Una marea feminista de unas 3.000 personas ha llenado las calles de la ciudad este mediodía clamando contra la violencia machista, la desigualdad y las guerras. Colectivos sociales, sindicatos y representantes políticos se han unido a una marcha que la amenaza de lluvia no ha logrado frenar. Paralelamente, la parte más deportiva de la sociedad también ha querido conmemorar este día con la popular Pink Running que ha logrado congregar a dos millares de asistentes en el vial en una jornada festiva y multitudinaria. Y, en otro orden de cosas, te contamos, en directo, los últimos minutos del partido entre el Córdoba CF y el Racing de Santander en El Sardinero, en el que los blanquiverdes lo dan todo para derrotar al líder.
- La marea feminista vuelve a llenar las calles de Córdoba en el 8M con unas 3.000 personas
- Un vendaval rosa conquista la ciudad en una Pink Running multitudinaria
- Racing de Santander-Córdoba CF, en directo
Además, destacamos estas otras noticias:
8M
- Rompiendo barreras: Mujeres que abren camino en el deporte cordobés
- La Córdoba que cuida tiene nombre de mujer: así afrontan ellas una labor desigual
Córdoba ciudad
- Esther Capitán, presidenta de AJE: «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Un vendedor de la ONCE deja 1,5 millones de euros en Córdoba: "Qué bonito es repartir ilusión así"
- La Policía Local de Córdoba interviene una furgoneta que vendía comida y bebida sin control sanitario
- El billete más barato cuesta 11.000 euros: así es viajar en el tren más exclusivo que pasa por Córdoba
- Lo que ‘Sirat’ no cuenta sobre cómo salir de un campo de minas
- Judit y María, dos jóvenes de 19 años galardonadas en Líderes 2030 y que aprenden a enseñar
Provincia
- La detenida por el crimen de Montemayor habría admitido la agresión al hombre ante la Guardia Civil
- Los viajeros montillanos atrapados en Oriente Medio aterrizarán este lunes en Madrid: "Está siendo una experiencia que nunca vamos a olvidar”
- El desfiladero de un pueblo de Córdoba que parece sacado del norte de España
Internacional
- La incertidumbre por el alcance y la duración de la guerra de Irán dispara las dudas sobre el plan de Trump
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba