Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La marcha feminista por el 8M, la Pink Running y el directo del Racing de Santander-Córdoba CF centran la información del Día de la Mujer

El 8M toma las calles de Córdoba pese a la amenaza de lluvia

El 8M toma las calles de Córdoba pese a la amenaza de lluvia / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Las mujeres son las protagonistas de una jornada reivindicativa y de celebración: el 8M, Día Internacional de la Mujer. Una marea feminista de unas 3.000 personas ha llenado las calles de la ciudad este mediodía clamando contra la violencia machista, la desigualdad y las guerras. Colectivos sociales, sindicatos y representantes políticos se han unido a una marcha que la amenaza de lluvia no ha logrado frenar. Paralelamente, la parte más deportiva de la sociedad también ha querido conmemorar este día con la popular Pink Running que ha logrado congregar a dos millares de asistentes en el vial en una jornada festiva y multitudinaria. Y, en otro orden de cosas, te contamos, en directo, los últimos minutos del partido entre el Córdoba CF y el Racing de Santander en El Sardinero, en el que los blanquiverdes lo dan todo para derrotar al líder.

Además, destacamos estas otras noticias:

8M

Córdoba ciudad

Provincia

Internacional

TEMAS

