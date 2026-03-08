Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del domingo 8 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El papel de la mujer cuidadora, la entrevista a la nueva presidenta de AJE y la previa del Córdoba CF frente al Racing de Santander centran la crónica de la jornada dominical

Una trabajadora de ayuda a domicilio de Córdoba atiende a una usuaria.

Una trabajadora de ayuda a domicilio de Córdoba atiende a una usuaria. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La mujer es la protagonista de este domingo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una jornada de reivindicación y celebración de los derechos logrados a lo largo de la historia. Es esta ocasión destacamos el papel de las mujeres cuidadoras que sostienen la sociedad, un rol que sin duda tiene rostro femenino y que desempeña una función primordial. Por otra parte, otra mujer, en este caso una empresaria, Esther Capitán, que ha tomado las riendas de AJE. En una entrevista a este periódico habla de los retos de los emprendedores, en concreto, de los jóvenes. Por último, el Córdoba CF se enfrenta esta tarde ante el Racing de Santander, fuera de casa, en un choque en el que los blanquiverdes buscan salir de la mala racha que atraviesan tras tres derrotas consecutivas. Te contamos todos los detalles, a partir de las 18.30 horas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Cofradías

Campo

Cambio Climático

Provincia

Tribunales

Deportes

