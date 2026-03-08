La mujer es la protagonista de este domingo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una jornada de reivindicación y celebración de los derechos logrados a lo largo de la historia. Es esta ocasión destacamos el papel de las mujeres cuidadoras que sostienen la sociedad, un rol que sin duda tiene rostro femenino y que desempeña una función primordial. Por otra parte, otra mujer, en este caso una empresaria, Esther Capitán, que ha tomado las riendas de AJE. En una entrevista a este periódico habla de los retos de los emprendedores, en concreto, de los jóvenes. Por último, el Córdoba CF se enfrenta esta tarde ante el Racing de Santander, fuera de casa, en un choque en el que los blanquiverdes buscan salir de la mala racha que atraviesan tras tres derrotas consecutivas. Te contamos todos los detalles, a partir de las 18.30 horas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Cofradías

Campo

Cambio Climático

Provincia

Tribunales

Deportes

Noticias relacionadas

Internacional