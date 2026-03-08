La actualidad del domingo 8 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El papel de la mujer cuidadora, la entrevista a la nueva presidenta de AJE y la previa del Córdoba CF frente al Racing de Santander centran la crónica de la jornada dominical
La mujer es la protagonista de este domingo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una jornada de reivindicación y celebración de los derechos logrados a lo largo de la historia. Es esta ocasión destacamos el papel de las mujeres cuidadoras que sostienen la sociedad, un rol que sin duda tiene rostro femenino y que desempeña una función primordial. Por otra parte, otra mujer, en este caso una empresaria, Esther Capitán, que ha tomado las riendas de AJE. En una entrevista a este periódico habla de los retos de los emprendedores, en concreto, de los jóvenes. Por último, el Córdoba CF se enfrenta esta tarde ante el Racing de Santander, fuera de casa, en un choque en el que los blanquiverdes buscan salir de la mala racha que atraviesan tras tres derrotas consecutivas. Te contamos todos los detalles, a partir de las 18.30 horas.
- La Córdoba que cuida tiene nombre de mujer: así afrontan ellas una labor desigual
- Esther Capitán, presidenta de AJE: «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Racing de Santander-Córdoba CF: duelo en la cumbre en busca de la reacción blanquiverde
