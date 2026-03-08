Dos trasladados al hospital tras inhalar humo en el incendio de una vivienda en el Parque Cruz Conde

Dos víctimas han sido trasladadas este domingo a un hospital de Córdoba después de resultar heridas por inhalación de humo en el incendio de su vivienda. El inmueble se ubica en la calle Doctor José Altolaguirre, en el barrio de Parque Cruz Conde, y el siniestro se ha registrado en torno a las 14.00 horas.

Desde el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis) apuntan que el fuego se habría originado, supuestamente, en un cojín, por la proximidad de un calefactor. Dos personas han sido atendidas por inhalación de humo y, posteriorimente, evacuadas a un centro sanitario.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre la edad o el estado de salud de los perjudicados. Los bomberos han extraído el humo acumulado en el inmueble, que se ubica en un edificio de viviendas. Así, hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque central, que han recibido el aviso en torno a las 14.23 horas.

De su parte, Emergencias 112 Andalucía confirma que ha sido alertado del incendio registrado en la vivienda sobre las 14.00 horas. El 112 ha activado a los bomberos, a los servicios sanitarios y a la Policía Local para que se desplacen hasta el lugar a atender el siniestro.