La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha recogido hasta la primera semana de marzo más de 990.000 kilogramos de naranja agria en la ciudad dentro de la campaña anual de retirada de este fruto.

En términos absolutos, se ha recolectado ya la naranja de más de 17.100 naranjos de los más de 27.000 ejemplares distribuidos por unas 700 calles de la capital, lo que supone haber completado el 65 % de los árboles previstos en la planificación.

La campaña comenzó el pasado 16 de enero y se prolongará previsiblemente hasta el 25 de marzo, cuando finalicen los trabajos en las barriadas periféricas de Alcolea, Santa Cruz y Cerro Muriano. La previsión global para este año se sitúa en torno a las 1.500 toneladas de naranja amarga, de las que ya se ha cosechado cerca de un millar.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha destacado el avance del operativo y el esfuerzo que supone su ejecución. “Las cifras que manejamos a estas alturas de campaña muestran la magnitud real del trabajo que hay detrás de este dispositivo. Estamos hablando de cerca de mil toneladas recogidas en apenas siete semanas, gracias a una planificación rigurosa y a la implicación de nuestros equipos”, ha señalado.

Más de 70 trabajadores en el operativo

Para el desarrollo de la campaña, la empresa municipal mantiene activos dos equipos de mañana y dos de tarde, que trabajan de lunes a sábado de forma ininterrumpida. El dispositivo está integrado por más de 70 personas, entre conductores, operarios y personal de apoyo.

Sadeco supera el 65% de la recogida de naranja agria y roza ya las 1.000 toneladas en la campaña de 2026. / CÓRDOBA

En cuanto a los medios mecánicos, Sadeco emplea equipos vibradores para facilitar la caída del fruto, barredoras para la retirada inmediata de los restos y camiones portacontenedores para su transporte. Este despliegue permite actuar con rapidez y reducir al mínimo las molestias para la ciudadanía, especialmente en zonas con mayor densidad de arbolado o tráfico.

Economía circular y sostenibilidad

La recogida de la naranja agria requiere una gestión específica para evitar riesgos de caídas y garantizar la limpieza viaria. “Esta campaña es un ejemplo de responsabilidad, donde confluyen planificación, técnica, sostenibilidad y cooperación entre la administración y la ciudadanía”, ha indicado Ruiz Madruga.

Todo el fruto recolectado se traslada al Complejo Medioambiental de Córdoba (CMC) Juan Revilla, donde se utiliza como materia prima para la elaboración de compost, que posteriormente se emplea en agricultura y jardinería. De este modo, el residuo se transforma en un recurso útil dentro de un modelo de economía circular que evita su depósito en vertedero.

Coordinación y colaboración ciudadana

Desde la empresa municipal destacan también la coordinación con la Policía Local de Córdoba para regular puntualmente el tráfico y señalizar las zonas donde se desarrollan los trabajos, así como la colaboración de los vecinos, especialmente en la retirada de vehículos en las calles donde se actúa.

El presidente de Sadeco ha agradecido el compromiso de la plantilla. “Quiero trasladar mi agradecimiento expreso a los trabajadores y trabajadoras de Sadeco, cuyo esfuerzo diario hace posible que esta campaña avance a buen ritmo y con resultados muy satisfactorios. Su profesionalidad es clave para que Córdoba siga siendo una ciudad limpia, segura y cuidada”, ha afirmado.

Con el 65 % de la campaña ya ejecutada y el objetivo de finalización fijado para finales de marzo, Sadeco mantiene el ritmo de trabajo previsto para completar uno de los dispositivos logísticos más importantes del año en la ciudad.