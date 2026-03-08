El PSOE de Córdoba exige que se mantengan las pruebas de ADN de las familias de víctimas del franquismo

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha exigido que se garantice la continuidad de las pruebas de ADN a los familiares de las víctimas del franquismo en el marco del proceso de exhumaciones de las fosas comunes que se están ejecutando en la capital.

Oficina de atención

Dobladez denuncia que al no haberse realizado las contrataciones comprometidas no se pueden realizar las pruebas, por lo que insta a que se retomen de forma inmediata, con las garantías necesarias, y que se vuelva a abrir la oficina de atención a los familiares de las víctimas.

Asimismo, el edil lamenta el retraso en la reanudación de los trabajos de exhumación en los cementerios de La Salud y San Rafael. En la planificación del primer convenio se contemplaba la apertura de una oficina de atención a los de las víctimas con la contratación de personal específico. Estas contrataciones nunca se llevaron a cabo y la atención quedó en manos de la empresa que realizaba las exhumaciones. Una vez concluido el contrato el pasado mes de diciembre, la oficina permanece cerrada, lo que dificulta la realización de pruebas de ADN para aquellos familiares que están interesados.

El socialista informó de que ante la pregunta realizada en el pleno por el PSOE, el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, respondió que los trabajos de exhumación se reanudarían en el mes de marzo. “El pasado viernes, Miguel Ruiz Madruga informó de que se va a realizar un contrato menor y que se está preparando el contrato mayor más completo y amplio en cuanto a espacios de búsqueda, que permitiría continuar las actuaciones, pero su inicio depende de que se firme el nuevo convenio y de que el Gobierno central haga la modificación presupuestaria para aportar su partida de 150.000 euros”, detalló. Este proceso podría tardar uno o dos meses. “El Gobierno de España aprobó su aportación para la primera anualidad del nuevo convenio el pasado mes de diciembre, y el retraso en el reintegro de los 275.000 euros no ejecutados en el primer convenio por parte del Ayuntamiento de Córdoba obliga a esa modificación presupuestaria”, señala Dobladez.

Plan del Gobierno

El Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros de 30 de septiembre su aportación de 150.000 euros, a través de un real decreto, que se enmarca en el II Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2025-2028. El concejal socialista recuerda que “desde que comenzaron el 23 de octubre de 2023, se han certificado como víctimas represaliadas los restos de 189 personas. Sabemos que puede haber más de 4.000 víctimas entre los dos cementerios”.

Por otra parte, advierte de una deriva preocupante: “La reducción de los presupuestos en la Diputación Provincial para los trabajos de exhumación en diversos puntos de la provincia conlleva la paralización de trabajos previstos para la recuperación de víctimas. Es importante continuar avanzando en nuestra calidad democrática, en todo lo relativo a la memoria, bajo los principios de verdad, justicia y reparación. El Partido Popular debe actuar con un mayor compromiso en este reto”.

Desde el PSOE recuerda que Córdoba es una de las ciudades con mayor número de represaliados durante la dictadura franquista, por lo que considera especialmente grave la falta de sensibilidad institucional hacia esta realidad: “Las víctimas del franquismo y sus familias merecen respeto, reconocimiento y políticas públicas que contribuyan a preservar la memoria democrática”, señaló.