La Policía Local de Córdoba interviene una furgoneta que vendía comida y bebida sin control sanitario

Los alimentos se ofrecían sin condiciones adecuadas de conservación y sin trazabilidad de los productos durante la celebración de partidos informales de fútbol entre ciudadanos de origen sudamericano

La Policía Local de Córdoba intervino este fin de semana una furgoneta que realizaba venta ambulante de alimentos y bebidas sin contar con las autorizaciones administrativas ni las garantías sanitarias exigidas por la normativa vigente, según una nota facilitada por el Ayuntamiento. La actuación se produjo tras tener conocimiento los agentes de que, durante varios fines de semana consecutivos, un vehículo estacionaba en un punto de la ciudad coincidiendo con encuentros informales de fútbol entre ciudadanos de origen sudamericano. En dicho lugar se estaba realizando presuntamente la venta de alimentos preparados y bebidas.

Personada una patrulla en el lugar, los agentes comprobaron que una furgoneta se encontraba con todas sus puertas abiertas y que en su interior se almacenaban y ofrecían al público diversos productos alimentarios y bebidas. Durante la inspección se observaron tres neveras de gran tamaño con bebidas, entre ellas latas de refrescos y bebidas energéticas, así como cerveza y bebidas alcohólicas. Además, se localizaron varias cajas de bebidas, entre ellas cerveza de distintas marcas, bebidas energéticas, refrescos y botellas de agua.

Igualmente, sobre una mesa instalada junto al vehículo se encontraba comida preparada de carácter perecedero, entre la que se hallaban bandejas de croissants, empanada, filetes empanados, bizcocho casero y empanadillas. Los agentes comprobaron que los alimentos se estaban ofreciendo sin ningún tipo de control sanitario, sin condiciones adecuadas de conservación y sin trazabilidad de los productos, careciendo además de la correspondiente autorización para la venta ambulante de alimentos.

Ante estos hechos se procedió a levantar las correspondientes actas por presuntas infracciones administrativas. La Policía Local recuerda que la venta de alimentos y bebidas en la vía pública debe cumplir estrictamente la normativa sanitaria y de comercio para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores.

