Las mujeres son el 60% de los investigadores de la sanidad pública

La presencia femenina en el ámbito de la investigación en salud mantiene una tendencia al alza. En concreto, y según datos de la Fundación Progreso y Salud, entidad dependiente de la Consejería de Sanidad, las mujeres representan el 60% del total de los investigadores de la sanidad pública andaluza. Un dato, ha asegurado el consejero Antonio Sanz, “muy positivo y que es fruto del trabajo que viene desarrollando el Gobierno andaluz por impulsar el liderazgo femenino también en el ámbito de la investigación en salud”.

A cierre del año 2025 había un total de 2.626 mujeres dedicadas a la I+D+i biomédica y en ciencias de la salud, en centros vinculados al sistema sanitario público de Andalucía (SSPA), así como en centros de investigación temáticos; y en los institutos de investigación biomédica de Andalucía. Una cifra, ha destacado el consejero, que “consolida el crecimiento constante que viene experimentando la presencia femenina en el ámbito de la investigación en salud en Andalucía, ya que en 2024 ese porcentaje fue del 57"%.

El 53% de proyectos son liderados por mujeres

El incremento de la presencia femenina en el campo de la investigación biomédica tiene su incidencia directa también en las cifras de liderazgo de los proyectos de investigación. En este sentido, ha afirmado el consejero de Sanidad, “por primera vez, el número de mujeres que lideran proyectos de investigación en salud supera al de los hombres”.

Así, el 53% de los investigadores principales o coinvestigadores principales son mujeres, un resultado incentivado específicamente por la Consejería de Sanidad en la convocatoria de I+D+i Biomédica y en Ciencias de la Salud de 2025. Este porcentaje se traduce en que el año pasado se contabilizaron 520 mujeres liderando proyectos de investigación biomédica. Cabe destacar que el porcentaje registrado en 2025 supone un incremento anual frente al 49,9% de 2024; y al 47,9% del 2023.

Trabajar la igualdad de género

La Estrategia de I+i en Salud de Andalucía cuenta con un grupo de trabajo específico sobre igualdad de género. El objetivo, ha subrayado Antonio Sanz, “es fomentar la equidad e incorporar acciones encaminadas a reducir las desigualdades de género en las estructuras de investigación para seguir avanzando en este camino”. A día de hoy, un 34,5% de los investigadores responsables (o corresponsables) de grupos son mujeres, un porcentaje que se espera incremente con la incorporación de mejoras en este ámbito.

Eliminar barreras

La lucha por evitar desigualdades, ha concluido el consejero,“no sólo se refleja en los propios grupos de investigación de la sanidad andaluza, sino también en el diseño y ejecución de las investigaciones y los proyectos científicos que puedan desarrollarse”. En este sentido, entre las medidas que se han propuesto en el seno de la estrategia se encuentran incorporar la perspectiva de género a las investigaciones en salud; fomentar el equilibrio de género en los comités de evaluación de las convocatorias; incorporar en la evaluación científica curricular las limitaciones que afectan a la carrera investigadora de la mujer, con carácter general, eliminar las barreras que limitan o impiden el liderazgo de la mujer en la ciencia (como líderes de grupos, como inventoras en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual, o en las publicaciones científicas).