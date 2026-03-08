María Dolores, Sonia y Carmen, enfermeras de Córdoba: «Cuidar es algo que las mujeres llevamos en el ADN»

Si hay una rama del cuidado sanitario que se ha ganado la denominación en femenino de sus profesionales, por la presencia histórica mayoritaria de las mujeres, es la enfermería. María Dolores Aguilera es enfermera de casos y referente de los centros residenciales en Córdoba; Sonia Calero es gestora de casos en la unidad de residencias y María del Carmen Moreno, residente de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria.

Aunque representan a tres generaciones distintas de enfermeras, al hablar de los cuidados, coinciden en muchas cosas. Según María Dolores, poco a poco se van incorporando más hombres, «pero es verdad que ese afán de cuidar es algo que va en nuestro ADN, esa labor profesional y también social que tienen los cuidados». Fue precisamente esas ganas de aportar su granito de arena lo que la hizo estudiar enfermería. Sonia tuvo dudas. «No sabía si me saldrían los números, siempre se ha necesitado mucha nota para entrar en las carreras sanitarias, mi plan B era la física, pero al final conseguí cumplir mi sueño».

"La enfermería es una profesión 100% vocacional"

Carmen tenía claro que quería hacer algo relacionado con la sanidad, con el cuidado. «No fue fácil entrar y ahora que soy residente, creo que no me he equivocado, la enfermería es una profesión que tiene que ser 100% vocacional, es una carrera de fondo y merece la pena porque es muy bonita, pero también muy dura». Según Sonia, «atender a los mayores es muy especial porque es una etapa de la vida por la que todos vamos a pasar, son pacientes muy vulnerables, dependen de nosotros y es nuestra responsabilidad tratarlos con cariño, hacer que se sientan bien». Para Carmen, «las mujeres tenemos un papel fundamental, también las generaciones más jóvenes, creo que llevamos intrínseco el papel de cuidadoras porque es una función que hemos desempeñado desde hace miles de años, no es casual y tampoco creo que vaya a cambiar de la noche a la mañana».

María Dolores, Sonia y Carmen, enfermeras de Córdoba: «Cuidar es algo que las mujeres llevamos en el ADN». / Víctor Castro

Esa sensación de que son ellas y no ellos los que están llamados a cuidar se refleja también en los enfermos. Hombres y mujeres mayores, a menudo se sienten más cómodos cuando es una mujer quienes lo atiende, aseguran, como si creyeran que, más allá de su formación, son ellas quienes están más preparadas para según que tareas. «Los mayores nos necesitan y nos necesitan de manera proactiva», afirma Carmen sin dudar, «creo que mi generación tiene que seguir trabajando para acercarnos más a ellos».

"Vemos que hay hijos que se corresponsabilizan del cuidado de los padres"

Cuando se les pregunta si sienten que su trabajo está reconocido socialmente, coinciden en que aún hay camino por recorrer. «Hay una parte del papel de cuidadoras que es cultural, es lo que la sociedad nos ha ido imponiendo, primero el cuidado de los hijos y luego el de nuestros mayores, pero eso está cambiando poco a poco», asegura Sonia, «vemos que hay hijos que se corresponsabilizan del cuidado de los padres, que están pendientes de los tratamientos y aunque la mayoría siguen siendo mujeres, ellos se están incorporando a estas tareas». Según María Dolores, «la sociedad está tomando conciencia de la importancia de los cuidados y del trabajo invisible que han realizado las mujeres a lo largo de muchas generaciones». Carmen es más escéptica: «Todavía hay quien no lo valora porque no empatizan y no saben lo duro que es llevar la carga física y la mental, que es la que más pesa y menos se ve, del cuidado de las personas vulnerables».