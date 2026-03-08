La marea feminista vuelve a llenar las calles de Córdoba en el 8M con unas 3.000 personas

Alrededor de 3.000 personas, según datos de la Policía Local, han recorrido este sábado las calles de Córdoba con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, en una marcha que ha partido desde la Glorieta Cruz Roja y ha avanzado, escoltada por la Policía, hasta el entorno de Las Tendillas entre pancartas, consignas y la presencia de numerosos colectivos sociales, sindicales y políticos.

Según las fuerzas de seguridad, estaba prevista una participación de entre 4.000 y 5.000 personas. Pese a la amenza de lluvia, miles de mujeres y hombres, de todas las edades, han participado en la movilización.

Lucía Figueredo y Cristina Pérez, representantes de la Asamblea 8M, organizadora de la marcha, han explicado que este año se han adherido 25 asociaciones al manifiesto, leído en Las Tendillas. Este año han defendido un feminismo "transfeminista, anticapitalista y anticolonialista" en un contexto internacional marcado por los conflictos bélicos y el "auge de la extrema derecha".

Feminismo en tiempos de guerra

"En tiempos de guerra y de tiranos que recorren el mundo entero, aquí estamos nosotras", han señalado. Las portavoces han advertido de que, aunque el feminismo celebra los derechos conquistados en las últimas décadas, “ahora toca también defenderlos”, al considerar que algunos de ellos están "retrocediendo por el avance de la derecha y la ultraderecha". "Siempre se sale a la calle para pedir más derechos, pero ahora también tenemos que defender los que ya se han logrado", han apuntado.

Desde la Asamblea 8M también han reivindicado el carácter antirracista y antiimperialista del movimiento y han destacado la participación de colectivos diversos, entre ellos asociaciones de mujeres africanas de Córdoba, dentro de un eje centrado en el anticolonialismo. También han celebrado la llegada de colectivos de distintos pueblos de la provincia, un hecho importante para la asamblea por la necesidad de apoyar a la mujer rural.

Denuncia de las violaciones machistas

Durante el recorrido se han escuchado algunas de las reivindicaciones clásicas del movimiento feminista, como el fin de la brecha salarial o la denuncia de las violencias machistas. Entre las pancartas destacaban mensajes como “No es no”, “Mamá tranquila, hoy no voy sola por la calle” o “Sin las trans no hay feminismo”, reflejo también de la diversidad de sensibilidades presentes en la movilización.

Manifestantes este 8M por las calles de Córdoba. / A. J. González

La manifestación ha contado con una amplia presencia de organizaciones sindicales y políticas. Han participado grupos de CCOO, UGT, Ustea y del PCE, así como representantes de formaciones como IU, PSOE, Podemos, Hacemos Córdoba o Por Andalucía. También se ha podido ver a representantes institucionales de distintas administraciones, como la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, o la concejala del Ayuntamiento de Córdoba Marián Aguilar.

Colectivos sociales muy diversos

Junto a ellas han marchado colectivos sociales muy diversos. Entre los asistentes se encontraban integrantes de la Asamblea Transfeminista de Córdoba, mujeres gitanas de Fakali o representantes de Andalucía Laica, que portaban una pancarta con el lema Con laicismo, más feminismo. También se sumaron participantes de la Pink Running, la carrera celebrada durante la mañana en la ciudad.

Manifestantes este 8M por las calles de Córdoba. / A. J. González

La manifestación también ha dejado espacio para mensajes vinculados a la actualidad internacional. Integrantes del PSOE de Córdoba portaban carteles con el lema "No a la guerra, en referencia a las tensiones internacionales derivadas del conflicto de EEUU con Irán, mientras que desde Amnistía Internacional se reclamaba “Juntas contra el odio”. Entre el público también se han podido ver algunas banderas de Palestina.

La manifestación ha incluido además gestos simbólicos como el tramo de silencio que ha tenido lugar en la calle Cruz Conde para facilitar la participación de personas con hipersensibilidad auditiva.

La movilización del 8M ha vuelto a sacar a miles de personas a la calle en Córdoba para reclamar igualdad efectiva entre mujeres y hombres y denunciar las discriminaciones que, aseguran, siguen presentes en distintos ámbitos de la sociedad, así como el freno a los mensajes "reaccionarios".