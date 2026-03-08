Judit y María, dos jóvenes de 19 años galardonadas en Líderes 2030 y que aprenden a enseñar

María Guzmán y Judit Molina son estudiantes de segundo del grado de Educación Primaria en la Universidad de Córdoba y aunque tienen toda la vida por delante, no parecen dispuestas a desaprovechar ni un minuto. El entusiasmo que gastan es contagioso y a sus 19 años, tienen clara no solo su vocación docente sino sus ganas de innovar y poner en práctica nuevas fórmulas para llegar al alumnado con menos oportunidades.

María estudió en el colegio de Las Esclavas de Córdoba y Judit en el CEIP Manuel Cano de Pozoblanco. No se conocían de nada hasta que empezaron la carrera, pero comparten ilusión y vocación. «Ser maestra es mi profesión soñada», asegura Judit, «siempre tuve claro que quería trabajar con personas, en algo social, no me veo en un despacho, he tenido alguna maestra fantástica y pensé que ser profesora era lo mío».

A María le gustaban los idiomas y la comunicación, pero eligió estudiar Educación Primaria porque «me gusta socializar, estar con gente, los niños y el trato diario con las personas», sentencia convencida, «es verdad que ser maestra es agotador, pero en las prácticas me he dado cuenta de que me encanta, aunque salgas de clase como si hubieras ido al gimnasio». Lo de enseñar a los más pequeños es un plus: «Son los más espontáneos, los más curiosos, los que más te sorprenden». Saben que conseguir un puesto de trabajo no es tarea fácil y que se enfrentan a una carrera de obstáculos: «Hay miles de maestros, las oposiciones tienen que ser muy complicadas y cada vez se necesitan más cosas para trabajar, pero si te gusta...»

La educación no es solo dar clase

Dispuestas a probar nuevos caminos -«porque la educación no es solo dar clase, hay otras muchas salidas en la parte más social», apostillan-, han llamado a una puerta que les ha abierto una oportunidad. El proyecto educativo desarrollado por las dos ha sido uno de los ganadores de la segunda edición de Líderes 2030, una iniciativa impulsada por la Fundación Kutxabank, Córdoba Social Lab y la Fundación Xul que busca activar el liderazgo juvenil como motor de cambio premiando propuestas novedosas de jóvenes relacionadas con la inclusión social en la provincia.

En su caso, se trata de un proyecto de mentoría contra el fracaso escolar en menores vulnerables

Aunque María es de Córdoba y Judit de Pozoblanco, el proyecto de ambas se desarrollará en Montilla. «Participamos en unas jornadas en Proyecto Hombre con una serie de asociaciones entre las que estaba la Fundación Social Universal de Montilla», recuerdan, «estuvimos trabajando por grupos para conocer los problemas que planteaban y buscar soluciones, el objetivo era proponer un reto como mentes jóvenes creativas». Su desafío surgió después de hablar con Social Universal, que tiene en Montilla el hogar de tardes Mamá Margarita donde atienden a menores con dificultades de distinto tipo que encuentran en este espacio un lugar donde aprender, experimentar y compartir con otros niños.

Los mismos niños que por las tardes se muestran motivados y entusiasmados en el hogar Mamá Margarita, por las mañanas asisten a clase sin ningún tipo de interés. Es lo que en la jerga pedagógica se conoce como absentismo interno o presencialismo, que viene a ser algo así como estar pero no estar, cubrir el expediente, asistir a clase por compromiso para recibir el premio de las tardes en el hogar.

Los perfiles del hogar Mamá Margarita son muy diversos

Según María y Judit, si quieren pasar las tardes ahí con el resto de niños (son 43 en total entre Infantil y Primaria), tienen que cumplir esa condición. Los perfiles que pasan por el hogar son muy diversos. Hay algunos menores con retraso madurativo, pero no son la mayoría. Muchos son extranjeros, algunos hablan poco el español o lo entienden y lo chapurrean, también hay quien procede de familias desestructuradas y quienes tienen problemas de aprendizaje. Lo único que sí tienen todos en común es que en el hogar Mamá Margarita han encontrado un lugar donde merendar en compañía, disfrutar, reírse y huir de lo que les hace infelices.

El reto que se han propuesto estas dos jóvenes es construir un puente entre el hogar de tardes y el colegio con el fin de que acudan también motivados cada mañana a la escuela y dejen de ser absentistas internos.

No es tarea fácil y tienen como dos meses para conseguir su objetivo. «Los profesores nos decían que eran diferentes por las mañanas, donde algunos han tenido alguna vez comportamientos disruptivos, y por las tardes, donde se les ve felices». Para ello, esta semana han empezado a acudir al hogar por las tardes para crear vínculos con ellos. En una segunda fase, ambas estarán presentes en el aula y pondrán en marcha metodologías de éxito de las comunidades de aprendizaje, donde la atención es más personalizada, en el aula convencional, para despertar el interés de los ausentes y buscar su integración. «Se trata de aplicar experiencias de éxito de las comunidades, como los grupos interactivos, las tertulias o las técnicas de resolución de conflictos». Con ellas, habrá un observador, encargado de documentar los cambios que vaya detectando y de evaluar si hay avances o no.

Un proyecto con financiación de Fundación Kutxabank

La Fundación Kutxtabank financia el proyecto con unos 5.000 euros con los que Social Universal les aportará el material que necesiten y ha podido contratarlas a ellas, que compaginan las clases con el trabajo, y al observador. «La teoría es muy importante, la base, pero se aprende mucho más trabajando con los niños».