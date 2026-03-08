Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 8 de marzo de 2026
Esta es la agenda de actos para esta jornada
Teatro
Representación de ‘La Ratita Presumida’
Jabetín Teatro aterriza en el Teatro Avanti con una adaptación única, fresca y muy divertida del clásico cuento de La Ratita Presumida. Recomendada para disfrutar en familia (a partir de 3 años), esta colorida puesta en escena está llena de sorpresas, interacción con el público y carcajadas aseguradas tanto para los más pequeños como para los mayores.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
12.00 horas.
8M
Visita teatralizada ‘La mujer andalusí: entre el mito y la realidad’
El Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra conmemora el Día de la Mujer con una propuesta de visita guiada temática, con dramatizaciones y acompañamiento musical, a las 10.30 (primer pase) y 11.30 horas (segundo pase) en el vestíbulo del Museo del Conjunto Arqueológico. La entrada es gratuita y las reservas se realizan en los teléfonos 600 143 069 y 600 143 071.
CÓRDOBA. Museo Madinat Al-Zahra.
Carretera de Palma del Río (A-431), km 5,5.
10.30 y 11.30 horas.
Matinales flamencas
Recital con Cristina Pedrosa
Dentro del programa de Matinales flamencas, tendrá lugar el recital a cargo de la cantaora Cristina Pedrosa. La acompañará a la guitarra Juani Marín. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
12.00 horas.
