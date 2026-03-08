Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 8 de marzo de 2026

Esta es la agenda de actos para esta jornada

Representación de ‘La Ratita Presumida’

Representación de ‘La Ratita Presumida’ / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Teatro

Representación de ‘La Ratita Presumida’

Jabetín Teatro aterriza en el Teatro Avanti con una adaptación única, fresca y muy divertida del clásico cuento de La Ratita Presumida. Recomendada para disfrutar en familia (a partir de 3 años), esta colorida puesta en escena está llena de sorpresas, interacción con el público y carcajadas aseguradas tanto para los más pequeños como para los mayores.

CÓRDOBA. Teatro Avanti.

María Auxiliadora, s/n.

12.00 horas.

8M

Visita teatralizada ‘La mujer andalusí: entre el mito y la realidad’

El Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra conmemora el Día de la Mujer con una propuesta de visita guiada temática, con dramatizaciones y acompañamiento musical, a las 10.30 (primer pase) y 11.30 horas (segundo pase) en el vestíbulo del Museo del Conjunto Arqueológico. La entrada es gratuita y las reservas se realizan en los teléfonos 600 143 069 y 600 143 071.

CÓRDOBA. Museo Madinat Al-Zahra.

Carretera de Palma del Río (A-431), km 5,5.

10.30 y 11.30 horas.

Matinales flamencas

Recital con Cristina Pedrosa

Dentro del programa de Matinales flamencas, tendrá lugar el recital a cargo de la cantaora Cristina Pedrosa. La acompañará a la guitarra Juani Marín. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Posada del Potro.

Plaza del Potro.

12.00 horas.

