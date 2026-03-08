Religión
La Fraternidad del Santísimo Cristo de la Providencia entrega el 7º Galardón Monseñor Antonio Gómez Aguilar
La distinción reconoce este año la labor de la Obra Social Hermano Bonifacio del Hospital San Juan de Dios y su programa para combatir la soledad no deseada
Fraternidad del Santísimo Cristo de la Providencia celebró ayer viernes, 6 de marzo, el acto de entrega del 7º Galardón Monseñor Antonio Gómez Aguilar, una distinción creada para reconocer el trabajo de entidades que desarrollan su labor en favor de las personas más vulnerables.
El galardón, instituido en 2020 por la Fraternidad con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”, tiene como objetivo poner en valor el compromiso social de asociaciones y proyectos que trabajan con colectivos desfavorecidos, explica la organización en una nota de prensa.
Acompañamiento de mayores
En esta edición, la distinción ha recaído en la Obra Social Hermano Bonifacio del Hospital San Juan de Dios, y concretamente en el programa “Acompañando a los mayores”, una iniciativa destinada a combatir la soledad no deseada entre personas mayores en situación de vulnerabilidad social.
Durante el acto, el secretario de la Fraternidad del Santísimo Cristo de la Providencia dio lectura al acta de la reunión en la que se acordó por unanimidad conceder el 7 ºGalardón a esta iniciativa solidaria.
El reconocimiento consiste en una estatuilla con el busto de Monseñor Antonio Gómez Aguilar y un cheque de 4.000 euros. La entrega fue realizada por José Juan Jiménez Güeto, vicepresidente de la Obra Pía Santísima Trinidad y presidente de la Fraternidad del Santísimo Cristo de la Providencia, junto a Rubén Rodríguez-Arias Monroy, representante de la Fundación ”la Caixa”.
Recogieron el galardón el superior del Hospital San Juan de Dios, Hermano Isidoro de Santiago Sánchez O.P.; el director gerente, Horacio Pijuán González; y la responsable del área de Solidaridad, Isabel de la Haba.
El acto, conducido por Luis Soto Gil, contó con las intervenciones del superior del Hospital San Juan de Dios, del representante de la Fundación ”la Caixa”, de la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Dolores Sánchez, y del delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga. La clausura corrió a cargo del presidente de la Fraternidad y vicepresidente de la Obra Pía Santísima Trinidad, José Juan Jiménez Güeto.
La ceremonia reunió además a representantes del Ayuntamiento de Córdoba, familiares de Antonio Gómez Aguilar, miembros de la Junta de Gobierno de la Obra Pía Santísima Trinidad, hermandades y fieles de la parroquia de la Trinidad, así como integrantes de la propia Fraternidad promotora del galardón.
Durante las distintas intervenciones se subrayaron los paralelismos entre Monseñor Antonio Gómez Aguilar y el Hermano Bonifacio, dos figuras profundamente comprometidas con la atención a las personas más vulnerables de la sociedad cordobesa.
