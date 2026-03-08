Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 8 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 9 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Pedro Comino Villarejo
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael
Rosario Comino Alba
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael
Carmen de Andrés Luque
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Salud
Isabel Bogarín Martínez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael
Dolores Mallenco Pozo
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael
