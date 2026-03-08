Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo CCFManifestación 8MAnticolonialismoPink RunningEsther Capitán (AJE)Rompiendo barrerasFin de la odiseaSueldazo ONCEDesfiladero¿Tormenta en Córdoba?
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el domingo 8 de marzo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 9 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Pedro Comino Villarejo

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael

Rosario Comino Alba

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael

Carmen de Andrés Luque

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Salud

Isabel Bogarín Martínez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael

Dolores Mallenco Pozo

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
  2. Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
  3. El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
  4. Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
  5. ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
  6. La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
  7. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  8. La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el domingo 8 de marzo

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El 8M en Córdoba, más anticolonialista que nunca: "Los hombres organizan las guerras y nosotras las sufrimos"

El 8M en Córdoba, más anticolonialista que nunca: "Los hombres organizan las guerras y nosotras las sufrimos"

Dos heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en el Parque Cruz Conde de Córdoba

Dos heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en el Parque Cruz Conde de Córdoba

Judit y María aprenden a enseñar: "La educación no es solo dar clases, es el trato diario con los niños"

Judit y María aprenden a enseñar: "La educación no es solo dar clases, es el trato diario con los niños"

Cabra reconoce la trayectoria y la labor de tres egabrenses

La marea feminista vuelve a llenar las calles de Córdoba en el 8M con unas 3.000 personas

La marea feminista vuelve a llenar las calles de Córdoba en el 8M con unas 3.000 personas

Sadeco supera el 65% de la recogida de naranja agria y roza ya las 1.000 toneladas en la campaña de 2026

Sadeco supera el 65% de la recogida de naranja agria y roza ya las 1.000 toneladas en la campaña de 2026
Tracking Pixel Contents