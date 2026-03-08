Los fallecidos en Córdoba el domingo 8 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 9 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Pedro Comino Villarejo

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael

Rosario Comino Alba

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael

Carmen de Andrés Luque

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Salud

Isabel Bogarín Martínez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael

Dolores Mallenco Pozo

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael